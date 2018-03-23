Пропавшего в начале марта новосибирца нашли в Казахстане

Новосибирской области завершились поиски 53-летнего Сергея Коглера, который пропал 9 февраля из дома в Ленинском районе.

О том, что мужчина нашёлся живым, сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» со ссылкой на его родственников.

«Он уехал в другой город. Оттуда и вышел на связь с родственниками. Нам жена сообщила об этом. Пока причину, по которой он уехал, не знаем. Знаем только, что он сейчас в Темиртау (город в Казахстане . — А. С.)», — рассказала корреспонденту НГС Алеся Яблонских, руководитель инфогруппы новосибирского отряда «Лиза Алерт».