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Пропавшего в начале марта новосибирца нашли в Казахстане
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Пропавшего в начале марта новосибирца нашли в Казахстане 

ngs.ru 48 минут назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирской области завершились поиски 53-летнего Сергея Коглера, который пропал 9 февраля из дома в Ленинском районе.
О том, что мужчина нашёлся живым, сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» со ссылкой на его родственников.
«Он уехал в другой город. Оттуда и вышел на связь с родственниками. Нам жена сообщила об этом. Пока причину, по которой он уехал, не знаем. Знаем только, что он сейчас в Темиртау (город в Казахстане. — А. С.)», — рассказала корреспонденту НГС Алеся Яблонских, руководитель инфогруппы новосибирского отряда «Лиза Алерт».
Похожая история случилась в начале марта. Тогда пропавшего в Искитимском районе мужчину отыскали в Барнауле. Мужчина также самостоятельно связался с родными.
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