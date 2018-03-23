Дмитрий Медведев позвал РАН дорабатывать программы развития

Александром Сергеевым На встрече с президентом РАН председатель правительства обратил внимание, что сейчас идет работа по корректировке программ развития с учетом приоритетов, озвученных в Послании президента, фундаментальные цели будут уточняться.

В РАН уверены, что в условиях внешних санкций основным локомотивом роста страны может быть только наука. «Мы сразу после Послания Федеральному Собранию провели несколько встреч по основным вопросам, которые обсуждались, — рассказал Сергеев. — Это и стратегия пространственного развития страны, и то, что к 2030 году мы должны обеспечить 80+ продолжительности жизни, и борьба с онкологическими заболеваниями, вопросы экологии. По всем этим направлениям мы начали формулировать крупные проекты».

— Академия наук всегда обществом, страной и властью воспринималась как структура, которая может инициировать и обеспечить реализацию крупных проектов. Это всегда было так, мы помним, в советское время. Сейчас мы должны восстановить эту функцию Академии наук, — заявил ее руководитель.

Помочь этому могут поправки в законодательство, которые, как рассчитывают в РАН, расширят ее роль: РАН не только будет заниматься экспертной работой, но и получит возможность стратегического прогнозирования в научно-технологических вопросах, и в социально-экономических. «Плюс добавляется возможность внесения наших прогнозов и предложений на уровень государственной власти, — сказал Александр Сергеев. — У нас появляются важные инструменты, при помощи которых мы можем наши компетенции, наш интеллект предложить для того, чтобы двинуться по этой траектории».

У ученого сообщества есть разного рода соображения по экспериментальным аспектам развития экономики в целом, медицины, естественных наук, междисциплинарных исследований. Вот эти идеи, считает премьер, академия наук могла бы состыковать с имеющимися программными позициями.

По каким-то вопросам только наука, уверен Медведев, может дать объективное квалифицированное заключение. «Является ли это направление прорывным или нет — здесь именно экспертиза Российской академии наук, может быть, имеет наивысшую ценность, — подчеркнул он. — Потому что все-таки это должны решать не чиновники, которые по каким-то своим причинам решают, что важно, а представители науки, которые обладают необходимыми познаниями».

— Мы считаем, что у Академии наук есть научный потенциал, тот интеллект, который прежде всего должен быть направлен на то, чтобы мы правильно выбирали направления научно-технологического развития, — заверил Сергеев в компетенции РАН.