С чего начиналась русская разведка

Силовики в лице нынешнего главы ФСБ Александра Бортникова относят появление российских контрразведывательных структур, как самостоятельного и полноценного государственного института только к 1917 году. Однако если обратиться к иным версиям, то первые разведывательные и контрразведывательные операции на Руси приводились на самой заре русской государственности, ещё до Крещения Руси.

Уловки Вещего Олега

Такую версию выдвигает, например, российский военный историк и в прошлом контрразведчик Борис Николаевич Заякин в книге «Краткая история спецслужб». Он утверждает, что первая разведывательная операция была проведена ещё Вещим Олегом в 881 году, когда тот в рамках похода на Киев сначала послал в город одинокого дружинника под видом странника.

А когда разведчик вернулся, то организовал малую дружину под видом торговцев и, дезинформировав киевлян, выманил Аскольда и Дира на встречу, где эти киевские князья и были ликвидированы точеным ударом.

Разведывательная операция Ольги

Автором же первой контрразведывательной операции тот же Заякин называет святую равноапостольную княгиню Ольгу, имея в виду её манипуляции с древлянами, убившими князя Игоря. Оставляя в стороне этические вопросы, стоит отметить, что это мнение весьма логично.

Ольга дезинформировала древлян, распустив слух, что вновь хочет выйти замуж. И уничтожила первую делегацию древлян, похоронив их заживо в ладье, на которой они прибыли для сватовства.

После на границе с древлянскими территориями Ольга поставила верных людей, чтобы информация о гибели делегации не попала к древлянам. К ним же княгиня направила посольство с просьбой снарядить второе — из наиболее знатных и влиятельных древлян, которые в итоге приехали и были сожжены в бане.

Ольга, таким образом, «выкосила» всю древлянскую знать, а потому осада и сожжение Искоростеня для войск Ольги были значительно облегчены. И по сути княгиню Ольгу можно назвать «православной покровительницей» российских контрразведчиков.

Кстати, таким же покровителем разведчиков можно считать Александра Невского, который использовал разведку для получения не только тактических, но и стратегических сведений, чтобы решить, с кем «дружить» и против кого. Так Невский выбрал в итоге сторону Орды, а не западных крестоносцев.

Впрочем, понятно, что разведка и контрразведка той эпохи были ситуативными, и отдельных структур, которые бы выполняли эти функции не было. Разведчиками могли быть и были купцы, дипломаты и даже православные паломники и монахи. Контрразведчиками — особо приближенные к великим и удельным князьям люди.

Структура Ивана Грозного

Первая же структура, которая была наиболее похожа на обособленное контрразведывательное подразделение, появилась при Иване Васильевиче Грозном, и да, это была опричнина. Историки до сих пор спорят о значении этого явления и о том, выродилась ли опричнина окончательно в картельный репрессивный орган, или же была элементом централизации власти.

Но изначальные цели опричнины были вполне прозрачны — поиск обнаружение и расправа над скрытыми внутренними врагами царя и, как следствие, всего государства в среде древней аристократии, которой претило усиление власти царя.

Что же до внешней разведки, то и здесь Иван Васильевич Грозный создал отдельный институт под названием Посольский приказ. Этот приказ сочетал в себе и дипломатические, и разведывательные функции.

Разведка Тишайшего царя

Однако после Ивана Грозного на Руси медленно, но верно начался период смуты, а потом и воцарение новой династии Романовых. Однако поскольку на ослабленную Русь, по традиции, с особым интересом смотрели европейские (да и азиатские) партнеры, необходимо было озаботиться созданием разведывательной и контрразведывательной службы.

Она и была учреждена царем Алексеем Михайловичем в 1654 (по другим данным, в 1658 или 1672) году, в виде Приказа тайных дел. Это была структура, подотчётная непосредственно царю, минуя Боярскую Думу . И состояла она из дьяка и подчинённых ему подьячих.

В функционал Приказа входило наблюдение за боярами, подьячие направлялись в различные государства послами, или для надзора за русскими дипломатами, также они надзирали за воеводами в царских войсках.

Посольский приказ в это время осуществлял все больше именно дипломатические функции, разведывательная деятельность была отдана на откуп Тайному приказу.

Интересно, что, помимо контрразведывательной и разведывательной функций, приказ курировал вопросы царской соколиной охоты, ведая охотничьими ястребами и кречетами, а также голубями, которые шли на корм этим хищным птицам.

Первым руководителем приказа был Дементий Минич Башмаков, известный тем, что стоял у истоков денежной реформы на Руси (Приказ курировал и финансовые дела государства, разыскивая и наказывая фальшивомонетчиков), а также отправлял протопопа Аввакума в ссылку в Угрешский монастырь.

Воинский устав Петра

Впрочем, Тайный приказ просуществовал ровно до смерти Алексея Михайловича. Это, однако, совершенно не значило заката российской разведки и контрразведки. Скорее наоборот. Пётр Алексеевич к вопросам безопасности страны подошел весьма серьёзно.

Первым из русских царей он в 1716 году внёс в воинский устав положения о разведывательной и контрразведывательной деятельности. То есть официально и законодательно закрепил эти функции за определенными государственными служащими. Разведкой теперь занимались послы и вся та молодежь, которую Пётр отправлял на запад для обучения. Контрразведкой же занимались Преображенский приказ и Тайная канцелярия.

В дальнейшем в царской России эти структуры продолжали свою эволюцию и трансформацию. Была и жандармерия, а точнее, 3-е Охранное отделение Его Императорского Величества Канцелярии, и связанное с ней имя Александра Христофоровича Бенкендорфа , был и сменивший его Департамент государственной полиции, который ведал и полицейской, и пожарной, и контрразведывательной работой.

Степень эффективности этих структур вызывает споры историков, нотак или иначе, история разведки и контрразведки в России явно не ограничивается 1917 годом и созданием ВЧК. Охрана государства от тайных внешних и внутренних врагов в России началась куда раньше, чуть ли не раньше собственно самой России, как централизованного государства.