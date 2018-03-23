Призывал к радикальному исламу

Фото с ресурса in-news.ru Региональным управлением ФСБ России пресечена противоправная деятельность иностранного гражданина 1994 года рождения, причастного к совершению публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

Сообщается, что молодой человек прибыл во Владимирскую область в июле 2016 года, где работал на стройке и в сфере обслуживания.

В свободное от работы время он стал интересоваться идеями радикального ислама. В интернете молодой человек нашел своих сторонников, негативно высказывался к представителям других религий. Иностранец размещал в публичном доступе призывы к осуществлению террористической деятельности, одобряя действия радикальных исламистов.

Вчера решением Московского окружного военного суда иностранец признан виновным. Фемида назначила ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима , а также запретила заниматься администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях сроком на три года.

Силовики отмечают, что суд учел признание вины и раскаяние в содеянном иностранным гражданином.