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«Она не в себе?»: Роуз Макгоуэн поздравила Харви Вайнштейна с днем рождения
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«Она не в себе?»: Роуз Макгоуэн поздравила Харви Вайнштейна с днем рождения 

Eva.ru 54 минуты назад
Фото: Eva.ru
Поклонники известной актрисы Роуз Макгоуэн обеспокоены — телезвезда пугает их своим упорством в борьбе с продюсером Харви Вайнштейном, которого обвиняет в изнасиловании 20-летней давности. Знаменитость инициировала целое движение против «монстра» — так она называет фигуранта секс-скандала, который разразился в Голливуде.
Роуз Макгоуэн записала видеоролик, в котором своеобразно поздравила кинематографиста с днем рождения. Она опубликовала его в соцсетях. Звезда сериала «Зачарованные» с сарказмом упомянула праздник продюсера, ведь она явно не желает ему ничего хорошего после того, что он позволил себе в отношении нее: «С днем рождения, Харви Вайнштейн. Я тебя предупреждала, что мы придем. Я говорила 20 лет назад, что если я узнаю, что ты сделал то же самое с другой девушкой или женщиной, мы придем за тобой. Я приду за тобой. С *** днем рождения от нас всех. Мы выиграли».
В конце актриса подмигнула продюсеру. Пользователи соцсетей считают, что у Роуз наблюдаются серьезные психологические проблемы, так как она говорила пугающим голосом, да и ее поведение кажется им странным. Известно, что Макгоуэн неоднократно выступала с критикой в адрес обидчика, подчеркивая, что не забудет об изнасиловании.
Подписчики недоумевают, почему она годами молчала и только сейчас решила заявить о преступлении: «Она странная, все ополчились на этого Харви, так и она начала выступать». «Мне одной кажется, что у нее психика нарушилась?» «Печальное зрелище». «Вайнштейну устроили ад при жизни».
«Она не в себе? Глаза безумные». «Молодец, Роуз, так его! Нечего расслабляться насильнику». «Она, кажется, сделала борьбу с Вайнштейном своей идеей фикс». Роуз Макгоуэн написала книгу, в которой подробно описала ужас, который ей пришлось пережить по вине кинематографиста. В его адрес поступили десятки обвинений. Среди представительниц шоу-бизнеса, которых домогался Харви Вайнштейн, известные актрисы Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.
На днях стало известно, что компания Вайнштейна обанкротилась после обнародования информации о его преступлениях. Также выяснилось, что 66-летний Харви вовсе не опечален из-за скандала, в центре которого оказался. Несмотря на откровенную критику и даже установку статуи, в которой высмеяли его персону, он сохраняет бодрость духа и в скором времени намерен выпустить автобиографический фильм, в котором представит свою версию событий.
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