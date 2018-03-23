Ухтинца вместо Петербурга отправили на Ямал

Cотрудники аэропорта в Ухте посадили молодого человека на самолет, который вместо Санкт-Петербурга привез его на Ямал, сообщает «Север-Пресс»

Инцидент произошел в воскресенье, 18 марта. Житель Ухты Андрей Егоров благополучно собирался улететь в Санкт-Петербург и прошел регистрацию в аэропорту. Мужчину посадили в самолет, но в итоге он оказался в противоположной стороне — на западной стороне полуострова Ямал.

«Я летел в Петербург на учебу, прошел три кордона. Сел в самолет, мне пожелали счастливого пути, и мы полетели. Конечно, когда я узнал, что прилетел на Ямал, был этому не рад. У меня были другие планы на этот день», — признался Егоров. Как он пропустил надпись города назначения на табло при посадке, мужчина не пояснил.

Выяснилось, что сотрудники аэропорта посадили его в самолет, который летел чартером до Бованенково вместо рейса D2-24 «Ухта-Санкт Петербург». Авиакомпания признала ошибку и оплатила обратный перелет ухтинцу.