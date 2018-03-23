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Ошибочка. Ухтинец вместо Санкт-Петербурга прилетел на Ямал
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Ошибочка. Ухтинец вместо Санкт-Петербурга прилетел на Ямал 

ИА Север-Пресс 54 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
В воскресенье, 18 марта, сотрудники аэропорта в Ухте посадили молодого человека на самолет, который вместо Санкт-Петербурга привез его на Ямал. Об этом сообщил портал «Про ГОРОД».
Андрей Егоров приехал в аэропорт, где прошел регистрацию, чтобы улететь в Санкт-Петербург. Молодого человека посадили в самолет, но в итоге ухтинец оказался на Крайнем Севере — в Бованенково.
«Я летел в Петербург на учебу, прошел три кордона. Сел в самолет, мне пожелали счастливого пути и мы полетели. Конечно, когда я узнал, что прилетел на Ямал, был этому не рад. У меня были другие планы на этот день», — рассказал Андрей Егоров.
В тот же день пассажира отправили по месту назначения.
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