Ошибочка. Ухтинец вместо Санкт-Петербурга прилетел на Ямал

В воскресенье, 18 марта, сотрудники аэропорта в Ухте посадили молодого человека на самолет, который вместо Санкт-Петербурга привез его на Ямал. Об этом сообщил портал «Про ГОРОД».

Андрей Егоров приехал в аэропорт, где прошел регистрацию, чтобы улететь в Санкт-Петербург. Молодого человека посадили в самолет, но в итоге ухтинец оказался на Крайнем Севере — в Бованенково.

«Я летел в Петербург на учебу, прошел три кордона. Сел в самолет, мне пожелали счастливого пути и мы полетели. Конечно, когда я узнал, что прилетел на Ямал, был этому не рад. У меня были другие планы на этот день», — рассказал Андрей Егоров.

В тот же день пассажира отправили по месту назначения.