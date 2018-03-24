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В Нижнем Новгороде многофункциональный центр впервые откроется в торговом центре
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В Нижнем Новгороде многофункциональный центр впервые откроется в торговом центре 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Ежегодно в МФЦ поступает более миллиона документов на оказание услуг. Самыми востребованными являются услуги Росреестра и кадастра, регистрация граждан по месту жительства, услуги пенсионного фонда, оформление в детские сады — всего 170 муниципальных и государственных услуг. В МФЦ Канавинского района из-за высокого спроса на предоставление услуг, особенно в вечернее время, возникают очереди.
— Кроме того, и само помещение не слишком приспособлено для комфортного пребывания нижегородцев, — рассказала и.о. директора МКУ «МФЦ Нижнего Новгорода» Светлана Мусарская.
Решением вопроса может стать перенос МФЦ на другую площадку.
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов рассказал о предложении от дирекции торгового центра «РИО», которое готово предоставить площадку почти в 600 кв.м для размещения МФЦ. При этом площадь предоставляется в аренду на безвозмездной основе.
Управляющий центром Роман Минасян пообещал сделать все для того, чтобы многофункциональный центр в торговом центре был доступен нижегородцам с ограничениями здоровья. В ТРЦ «РИО» уже есть пандусы, работают лифты, которыми могут воспользоваться колясочники. Необходимо — переоборудовать санитарные помещения, выделить дополнительные парковочные места, разработать навигацию для слабовидящих людей. Оборудуют в МФЦ и детский уголок.
Сюда можно добраться на общественном транспорте. Рядом с ТРЦ «РИО», расположенном недалеко от Сормовского поворота, четыре остановки общественного транспорта, станция метрополитена, автостанция.
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