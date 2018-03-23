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В центре Волгограда соседей дома Павлова оставят без застекленных балконов и спутниковых тарелок
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В центре Волгограда соседей дома Павлова оставят без застекленных балконов и спутниковых тарелок 

v1.ru 50 минут назад
Фото: v1.ru
Дома на улице Ленина и Советской в Центральном районе Волгограда готовят к капитальному ремонту. За три месяца рабочие должны отремонтировать крышу, заменить все коммуникации, расстеклить балконы и перевесить сплит-системы.
— На домах по адресам улица Советская, 37-41 и Ленина, 32-36 уже установили строительные леса. Рабочим предстоит отремонтировать канализацию, заменить систему отопления и поменять электрические кабели, — сказано в документах на сайте Госзакупки. — Во время капитального ремонта в домах, которые являются объектами культурного наследия, сделают крышу и отреставрируют исторический фасад с лепниной.
Чтобы окончательно вернуть зданиям их исторический облик, жителям расстеклят балконы и снимут спутниковые тарелки. Рабочие планируют также выстроить в один стройный ряд все сплит-системы.
На восстановление домов в центре города из фонда капитального ремонта выделят больше 30 миллионов рублей.
Полная замена крыши, водопровода, канализации, отопления, ремонт электропроводки и фасада ждут и знаменитый Дом Павлова в центре Волгограда. Проект его капитального ремонта, который подготовил ООО «Научно-технический центр „ЮгПрофЭнерго“», уже прошел архитектурную и историческую экспертизу. Теперь его должен согласовать комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.
Ранее V1.ru писал о том, что накануне чемпионата мира с балконным остеклением могут попрощаться жители многоквартирных домов на улице Мира, Николая Отрады, Рокоссовского в границах от Голубинской до Хиросимы, Краснознаменской от Чуйкова до Коммунистической, Комсомольской.
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