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«Путешествие к звездам» совершили юные читатели из Выхина-Жулебина
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«Путешествие к звездам» совершили юные читатели из Выхина-Жулебина 

Управа района Выхино-Жулебино 52 минуты назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Гости библиотеки № 108 района Выхино-Жулебино совершили виртуальное «Путешествие к звездам».
Они услышали рассказ о Солнечной системе, представлениях древних народов об устройстве Вселенной, римских божествах, запечатленных на звездном небе. Огромный интерес у посетителей вызвала презентация, посвященная животным-космонавтам. В конце «путешествия» ребята ответили на вопросы увлекательной викторины, разгадали кроссворд и приняли участие в веселом квесте.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Привольная, дом 21. (вт)
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