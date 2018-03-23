«Путешествие к звездам» совершили юные читатели из Выхина-Жулебина

Гости библиотеки № 108 района Выхино-Жулебино совершили виртуальное «Путешествие к звездам».

Они услышали рассказ о Солнечной системе, представлениях древних народов об устройстве Вселенной, римских божествах, запечатленных на звездном небе. Огромный интерес у посетителей вызвала презентация, посвященная животным-космонавтам. В конце «путешествия» ребята ответили на вопросы увлекательной викторины, разгадали кроссворд и приняли участие в веселом квесте.

Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Привольная, дом 21. (вт)