Зимники в Архангельской области будут работать до конца апреля

Архангельской области будет продлена работа зимников и ледовых переправ, предположительно, до конца апреля. Об этом сообщает пресс-служба дорожного агентства «Архавтодор».

В нынешнем году Севгидромет прогнозирует в Поморье более позднюю и затяжную весну. И если в прошлые годы в середине марта в Архангельской области уже закрывались ледовые переправы, то на сегодняшний день все они работают в режиме своей максимальной грузоподъёмности.

Всего на региональной сети автодорог ежегодно обустраивается 15 автозимников, чья общая длина равняется 403 километра (эта цифра включает в себя ледовые переправы). В нынешнем сезоне автозимники, как и большинство ледовых переправ, были открыты значительно позже обычных сроков.