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Зимники в Архангельской области будут работать до конца апреля
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Зимники в Архангельской области будут работать до конца апреля 

АиФ Архангельск 58 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельской области будет продлена работа зимников и ледовых переправ, предположительно, до конца апреля. Об этом сообщает пресс-служба дорожного агентства «Архавтодор».
В нынешнем году Севгидромет прогнозирует в Поморье более позднюю и затяжную весну. И если в прошлые годы в середине марта в Архангельской области уже закрывались ледовые переправы, то на сегодняшний день все они работают в режиме своей максимальной грузоподъёмности.
Всего на региональной сети автодорог ежегодно обустраивается 15 автозимников, чья общая длина равняется 403 километра (эта цифра включает в себя ледовые переправы). В нынешнем сезоне автозимники, как и большинство ледовых переправ, были открыты значительно позже обычных сроков.
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