Почему Северодвинск не сможет уйти от монопрофильности?

В прошлом номере вы писали о том, что Северодвинск , по словам губернатора, может в перспективе лишиться статуса моногорода. А что по этому поводу думает глава города корабелов?

Р. Домоседов, Северодвинск

— Коллеги в большей степени поняли главу региона неправильно. Моё мнение: слова губернатора Игоря Орлова — большой комплимент Северодвинску. Ведь сегодня все программы по развитию моногородов как раз направлены на снижение монозависимости от тех ключевых предприятий и организаций, которые работают на этих территориях.

В ближайшее время город не сможет уйти от монопрофильности, поскольку его градообразующие предприятия загружены до 2030-го года. Более того, сегодня область уделяет нам огромное внимание, несмотря на то, что у нас неплохие показатели социально-экономического развития.

Я бы не стал проводить параллели, что мы при своей устойчивости в экономике можем лишиться какого-то финансирования. Наоборот, мы можем больше строить, возводить объекты социальной сферы, те же детские сады, участвовать в проектах по строительству школ, ремонту дорог, развитию инженерной инфраструктуры.