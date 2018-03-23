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Почему Северодвинск не сможет уйти от монопрофильности?
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Почему Северодвинск не сможет уйти от монопрофильности? 

АиФ Архангельск 55 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
В прошлом номере вы писали о том, что Северодвинск, по словам губернатора, может в перспективе лишиться статуса моногорода. А что по этому поводу думает глава города корабелов?
Р. Домоседов, Северодвинск
Отвечает глава Северодвинска Игорь Скубенко:
— Коллеги в большей степени поняли главу региона неправильно. Моё мнение: слова губернатора Игоря Орлова — большой комплимент Северодвинску. Ведь сегодня все программы по развитию моногородов как раз направлены на снижение монозависимости от тех ключевых предприятий и организаций, которые работают на этих территориях.
В ближайшее время город не сможет уйти от монопрофильности, поскольку его градообразующие предприятия загружены до 2030-го года. Более того, сегодня область уделяет нам огромное внимание, несмотря на то, что у нас неплохие показатели социально-экономического развития.
Я бы не стал проводить параллели, что мы при своей устойчивости в экономике можем лишиться какого-то финансирования. Наоборот, мы можем больше строить, возводить объекты социальной сферы, те же детские сады, участвовать в проектах по строительству школ, ремонту дорог, развитию инженерной инфраструктуры.
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