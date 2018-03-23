Железнодорожный вокзал и площадь Ленина в Иванове благоустроят в 2018 году

МОСКВА , 23 марта. / ТАСС /. Железнодорожный вокзал и площадь Ленина в Иванове благоустроят в 2018 году по итогам голосования жителей города, которое состоялось 18 марта. Об этом сообщил журналистам начальник управления архитектуры и градостроительства города Павел Соколов.

"На выбор горожан были представлены три эскиза фасада здания железнодорожного вокзала, который реконструируют в этом году. В голосовании приняли участие более 14,5 тыс. ивановцев. По итогам опроса наибольшее количество голосов, а это более 44%, набрал первый вариант", — сказал Соколов. Это бежево-синее здание с яркими рисунками под крышей.

Здание вокзала, построенное еще в 30-х года XX века, является памятником архитектуры регионального значения. «В ходе опроса также поступили предложения разместить на здании вокзала часы и организовать красивую подсветку фасада. Результаты голосования будут представлены разработчикам проекта для учета в работе над окончательным вариантом», — добавил он.

Ранее сообщалось, что более 500 млн рублей вложат в развитие железнодорожной инфраструктуры Ивановской области в 2018 году. Планируется реконструкция вокзала и платформ в Иванове, так как с 13 марта запустили электропоезд «Ласточка» до Москвы, из-за которого увеличится пассажиропоток. Ремонт будут проводить с максимальным сохранением исторического облика здания и интерьера. Новая инфраструктура вокзала будет соответствовать современным требованиям транспортной безопасности, актуальным запросам пассажиров и нормам обслуживания маломобильных путешественников.

Также жители Иванова выбрали общественные территории для благоустройства в 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Предложили 31 объект, но в тройку лидеров народного голосования вошли площадь Ленина, набережная реки Уводь и мемориал «Красная Талка». «Следующим этапом работы по итогам рейтингового голосования станет разработка проектно-сметной документации и определение стоимости проектов. Окончательное решение должно быть принято в начале апреля», — пояснили в пресс-службе мэрии.

В центре площади Ленина предложили установить сухой фонтан и арт-объекты (стилизованные фигуры женщин-модниц), которые подчеркнут статус «столицы невест и текстильного края». Власти региона выделяют субсидии на формировании современной городской среды в Иванове в размере 140 млн рублей.