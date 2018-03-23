Бывшего министра Великобритании похоронят в Шушарах

Останки главного осушителя Петербургских болот, знаменитого квакера Даниэля Уилера, возможно будут перевезены в Шушары. Именно здесь в XIX веке он поселился вместе с семьей и создал первые фермерские угодья.

На родине Уилер слыл талантливым аграрием. Служил в министерстве сельского хозяйства . По одной из версий даже какое-то время возглавлял это ведомство. Прибыв в Россию , он за 15 лет осушил вокруг Петербурга 100 акров болотистых земель и сделал пригодными для жизни не только Шушары, но и районы на берегах рек Охта и Волковка.

Сегодня, отдавая дань британцу, местные власти совместно с благотворительным фондом Грачьи Погосяна восстанавливают могилу его жены и дочери. Близкие родственницы англичанина похоронены на шушарском кладбище. Сам Уилер провел последние свои годы за пределами России. Идея перевезти его останки и воссоединить семью все чаще звучит среди историков и местных краеведов. И это вполне возможно, говорят муниципальные депутаты района. Несмотря на антироссийскую истерику в британском правительстве, на уровне муниципалитетов отношения остаются дружественным.