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Столичные предприниматели узнают в Черемушках, как перестать терять свои деньги
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Столичные предприниматели узнают в Черемушках, как перестать терять свои деньги 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Ни для кого не секрет, что главная задача бизнеса — приносить прибыль. И очень неприятно, когда при открытии своего дела начинающий предприниматель только теряет свои деньги, вместо того, чтобы продавать услуги дороже. Чтобы не повторять порой роковых ошибок ведения бизнеса в Черемушках проведут бесплатный семинар, который состоится 26 марта.
На семинаре начинающим «акулам бизнеса» расскажут о болевых точках бизнеса, основных ошибках при работе с клиентами, приведут примеры правильных торговых предложения, а также раскроют важные факторы, влияющие на лояльность клиента. Проведет тренинг автор методики «Клиентоорентированные продажи, как драйвер роста компании» Сергей Жерлицын.
Начало занятия назначено на 15:00. Информация об этом и других тренингах размещена на официальном сайте Малого бизнеса Москвы http://mbm.ru. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация. Телефон для справок: 8 (495) 276-24-15.
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