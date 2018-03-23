Столичные предприниматели узнают в Черемушках, как перестать терять свои деньги

Ни для кого не секрет, что главная задача бизнеса — приносить прибыль. И очень неприятно, когда при открытии своего дела начинающий предприниматель только теряет свои деньги, вместо того, чтобы продавать услуги дороже. Чтобы не повторять порой роковых ошибок ведения бизнеса в Черемушках проведут бесплатный семинар, который состоится 26 марта.

На семинаре начинающим «акулам бизнеса» расскажут о болевых точках бизнеса, основных ошибках при работе с клиентами, приведут примеры правильных торговых предложения, а также раскроют важные факторы, влияющие на лояльность клиента. Проведет тренинг автор методики «Клиентоорентированные продажи, как драйвер роста компании» Сергей Жерлицын.