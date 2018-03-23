Жителей Войковского научат собирать LEGO-роботов

Мастер-класс «Мой первый робот» пройдет 24 марта в Центре информационно-коммуникационных технологий Колледжа предпринимательства №11 на Ленинградке. Как сообщается на официальном сайте учреждения, участники познакомятся с разными видами роботов, а также попробуют сами собрать LEGO-робота, запрограммировав его на простейшие действия.

— Урок пройдет в рамках дня открытых дверей, который начнется в колледже в 10.00, — сообщили в колледже.

С полным расписанием мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте колледжа.

Гостей ждут по адресу: Ленинградское шоссе, дом 13а. Телефон: 8 (499) 150-55-02. (жм)