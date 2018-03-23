За счет губернаторского гранта в Тутаеве отремонтируют Волжскую набережную и учреждения образования

Администрация Тутаевского района направит большую часть средств губернаторского гранта на ремонт учреждений сферы образования и реконструкцию Волжской набережной.

10 миллионов рублей муниципальное образование получило по итогам комплексной оценки деятельности органов местного самоуправления «Рейтинг-76». Она впервые была проведена в Ярославской области в прошлом году по инициативе главы региона Дмитрия Миронова

— «Рейтинг-76» прежде всего стимулирует органы местного самоуправления к реальным действиям по улучшению ситуации в муниципальном образовании, а это в конечном итоге ведет к повышению уровня и качества жизни населения, — отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области — директор департамента экономики и стратегического планирования Екатерина Троицкая. — Система рейтингования направлена на совершенствование муниципального управления, а также на определение приоритетов социально-экономического развития территорий. Ограничений по направлению расходования средств гранта не ставили, этот вопрос решается на усмотрение главы и во благо жителей муниципального района.

В планах у районной администрации также направить часть средств гранта на строительство скейтплощадки, благоустройство мест отдыха в Тутаеве и парка в поселке Никульское, ремонт дворовых территорий в поселке Фоминское и селе Ваулово, устройство пешеходных дорожек в деревне Столбищи и ремонт дороги в деревне Емишево, а также на установку малых архитектурных форм в Левобережном сельском поселении в селе Борисоглеб, деревнях Павловское и Ченцы и поселке Красный Бор.

— Нам важна реализация задач, поставленных губернатором Дмитрием Мироновым, — подчеркнул глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов. — 10 миллионов рублей пойдет на социально значимые объекты, на благоустройство города и района, на подготовку учреждений образования к новому учебному году. Задача на 2018 год — остаться в верхних строчках «Рейтинга-76».