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Депутат ГД посоветовал журналисткам не показывать «разные части тела»
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Депутат ГД посоветовал журналисткам не показывать «разные части тела» 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Парламентарий Фатих Сибагатуллин после отказа многих СМИ сотрудничать с Госдумой назвал журналистов «слугами». Ранее Sobesednik.ru писал, что несколько СМИ отозвали своих журналистов из Госдумы и отказались брать комментарии у депутата Леонида Слуцкого, обвинённого в харассменте. В ответ на это спикер Думы Вячеслав Володин заявил об отзыве аккредитаций у журналистов, объявивших парламентариям бойкот. Как передает «Реальное время», комментируя решение ряда СМИ, депутат Госдумы от Татарстана, член комитета по экологии, Фатих Сибагатуллин назвал журналистов «слугами» и заявил, что не желает видеть в ГД тех корреспонденток, которые публично заявили о домогательствах Слуцкого. «Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью (…) Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать», — приводит ресурс слова депутата. Ранее также стало известно о реакции на объявленный журналистами бойкот члена комиссии Госдумы по этике Раисы Кармазиной, которая в интервью изданию The Insider заявила, что «не верит ни одному слову» журналисток. «Я себя сама защищала и защищаю. Ко мне никто не домагивался. Была в триста раз красивее, чем они! И не глупее их! 50 лет работаю — 49 лет стажа будет 1 июля — с 18 лет, никто не домагивался! Никто не домагивался! Не давала повода и не давала ничего! А если бы кто домогнулся — влепила бы!» — объявила парламентарий.
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