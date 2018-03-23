Бомбоубежища будут строить в кварталах реновации 

Объекты гражданской обороны появятся в кварталах реновации, рассказала журналистам председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«Всегда была директива строительства объектов ГО ЧС, то есть бомбоубежищ, в рамках городской застройки. Она остается. Объекты ГО ЧС не в каждом квартале реновации, но будут на сто процентов», — сказала она.
Ранее сообщалось, что в Москве существует сеть защитных сооружений гражданской обороны, в том числе, капитальные объекты, включая бомбоубежища времен Великой Отечественной войны, сооружения двойного назначения, включая Московский метрополитен, и на случай необходимости — быстро возводимые убежища. Общее число бомбоубежищ в Москве является государственной тайной.