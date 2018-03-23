Ещё
Бомбоубежища будут строить в кварталах реновации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бомбоубежища будут строить в кварталах реновации 

Ведомости 55 минут назад
Объекты гражданской обороны появятся в кварталах реновации, рассказала журналистам председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«Всегда была директива строительства объектов ГО ЧС, то есть бомбоубежищ, в рамках городской застройки. Она остается. Объекты ГО ЧС не в каждом квартале реновации, но будут на сто процентов», — сказала она.
Ранее сообщалось, что в Москве существует сеть защитных сооружений гражданской обороны, в том числе, капитальные объекты, включая бомбоубежища времен Великой Отечественной войны, сооружения двойного назначения, включая Московский метрополитен, и на случай необходимости — быстро возводимые убежища. Общее число бомбоубежищ в Москве является государственной тайной.
Ведомости: последние новости
Дворкович счел небольшой разницу между 13% и 15% подоходного налога Минздрав Подмосковья назвал число обратившихся к врачам детей в Волоколамске «Росатом» займется утилизацией ноутбуков и мобильных телефонов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением327
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова65
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды26
Умер известный шансонье23
США начали стальную войну45
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к россиянам
Политика
04:23
Успенская избежала ответственности за дебош в самолете
Шоу-бизнес
00:20
Бузову раскритиковали за манипуляции с внешностью
Шоу-бизнес
00:44
Новый технопарк «Перерва» появится в столице
Новости Москвы
03:25
Собянин вручил награды столичным работникам культуры
Новости Москвы
03:28
В Москве нашли частный особняк за миллиард рублей
Недвижимость Новости Москвы
00:59
В Кремле отреагировали на отзыв посла ЕС
Политика
00:33
Участник «Дома-2» попал в клинику для алкоголиков
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение