Систему «Безопасный город» внедрили на всей территории Ингушетии

По всей территории Ингушетии установили камеры фотофиксации нарушений ПДД в рамках программы «Безопасный город». Видеосистемы в пилотном режиме пока внедрены только в Магасе

МВД и «Всего в Магасе установлено 39 камер видеонаблюдения, схемы установки согласованы с управлениями ФСБ МЧС по Республике Ингушетия. Также на одной из аллей в центре города установлена система экстренной видеосвязи «Гражданин — Полиция», с помощью которой каждый житель может оперативно связаться с ГУ МВД по региону», — сообщил и.о. главы регионального управления по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций Ибрагим Ганижев. Его слова передаются на сайте правительства.

Всего в регионе установлено 45 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. В рамках первого этапа, с апреля по октябрь 2017 года, было проведено техническое и рабочее проектирование системы комплекса на территории всех муниципальных образований республики. Второй этап планируется реализовать с октября 2017 по декабрь 2021 года.