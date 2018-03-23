В Сеченовском районе сельхозработникам вернули 400 тыс. рублей

СЕЧЕНОВО www.pixabay.comВ Сеченовском районе сельхозработникам вернули 400 тыс. рублейПрокуратурой Сеченовского района в ходе проверочных мероприятий перед 53 работниками сельскохозяйственного предприятий ООО «КипиАй Агро Сеченово» выявлена значительная задолженность по зарплате, которая составила свыше 400 тыс. руб.

В связи с этим прокуратурой проведена встреча с трудовым коллективом, директору предприятия объявлено предостережение, внесено представление, возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования задолженность по зарплате погашена полностью.

Вопрос соблюдения трудовых прав работников оставлен на контроле прокурора района, организован мониторинг ситуации.

Работа по защите прав граждан на оплату труда прокуратурой области будет продолжена.