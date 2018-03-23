Ещё
В Сеченовском районе сельхозработникам вернули 400 тыс. рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сеченовском районе сельхозработникам вернули 400 тыс. рублей 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
СЕЧЕНОВО www.pixabay.comВ Сеченовском районе сельхозработникам вернули 400 тыс. рублейПрокуратурой Сеченовского района в ходе проверочных мероприятий перед 53 работниками сельскохозяйственного предприятий ООО «КипиАй Агро Сеченово» выявлена значительная задолженность по зарплате, которая составила свыше 400 тыс. руб.
В связи с этим прокуратурой проведена встреча с трудовым коллективом, директору предприятия объявлено предостережение, внесено представление, возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования задолженность по зарплате погашена полностью.
Вопрос соблюдения трудовых прав работников оставлен на контроле прокурора района, организован мониторинг ситуации.
Работа по защите прав граждан на оплату труда прокуратурой области будет продолжена.
Нижегородская правда: последние новости
Интервью с главой администрации Пильнинского района Сергеем Бочкановым Глеб Никитин поставил задачу расширить перечень оказываемых в МФЦ услуг с учетом мнения жителей Стало известно, кто займет пост и.о. руководителя УФНС по Нижегородской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением335
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова64
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды26
Умер известный шансонье22
США начали стальную войну45
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к россиянам
Политика
04:23
Успенская избежала ответственности за дебош в самолете
Шоу-бизнес
00:20
Бузову раскритиковали за манипуляции с внешностью
Шоу-бизнес
00:44
Новый технопарк «Перерва» появится в столице
Новости Москвы
03:25
Собянин вручил награды столичным работникам культуры
Новости Москвы
03:28
В Москве нашли частный особняк за миллиард рублей
Недвижимость Новости Москвы
00:59
В Кремле отреагировали на отзыв посла ЕС
Политика
00:33
Участник «Дома-2» попал в клинику для алкоголиков
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение