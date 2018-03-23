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Россия может обратиться в суд ВТО из-за введения США импортных пошлин на сталь и алюминий
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Россия может обратиться в суд ВТО из-за введения США импортных пошлин на сталь и алюминий 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 23 марта. РФ может обратиться в суд ВТО из-за введения США импортных пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщил замглавы Минпромторга.
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