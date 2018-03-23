Ещё
На исходе зимы Балаково зарос «хворостом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На исходе зимы Балаково зарос «хворостом» 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Если жители Саратова жалуются на занесенные снегом дворы и улицы, то жители соседнего Балакова — на скопившиеся во дворах ветки деревьев.
В частности, жители 4 Б микрорайона не могут пройти к детскому садику, подступы к которому буквально завалены спиленным сухостоем. В жалобе жительницы Балакова, появившейся в социальных сетях, сообщается конкретный адрес: детский сад №56.
«Уже неделю пробираемся к воротам сада через спиленные дебри», — утверждает автор поста, сопроводившая информацию фотографией.
Пользователи утверждают, что подобная картина, более характерная для осенней опиловки, наблюдается и в других районах города. Сергей Низов: «Ничего страшного. В этом хворосте весь город. Все уже привыкли». Нина Ивлева рекомендует возмущающимся взять инициативу в собственные руки: «Неделя — это мало, у нас осенью во дворе спиливали, месяц лежало. В итоге сами убирали потихоньку, так как машины ставить негде было».
Фото: соцсети
Новости Саратова: последние новости
Панков о Слуцком: В думе никто не сочувствует тем, кто хотел снять трусики Наказанный прокуратурой чиновник возглавил администрацию Саратова Ремонт на Радищева в Саратове затянулся
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением335
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова64
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды26
Умер известный шансонье22
США начали стальную войну45
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к россиянам
Политика
04:23
Успенская избежала ответственности за дебош в самолете
Шоу-бизнес
00:20
Бузову раскритиковали за манипуляции с внешностью
Шоу-бизнес
00:44
Новый технопарк «Перерва» появится в столице
Новости Москвы
03:25
Собянин вручил награды столичным работникам культуры
Новости Москвы
03:28
В Москве нашли частный особняк за миллиард рублей
Недвижимость Новости Москвы
00:59
В Кремле отреагировали на отзыв посла ЕС
Политика
00:33
Участник «Дома-2» попал в клинику для алкоголиков
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение