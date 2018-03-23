На исходе зимы Балаково зарос «хворостом»

Если жители Саратова жалуются на занесенные снегом дворы и улицы, то жители соседнего Балакова — на скопившиеся во дворах ветки деревьев.

В частности, жители 4 Б микрорайона не могут пройти к детскому садику, подступы к которому буквально завалены спиленным сухостоем. В жалобе жительницы Балакова, появившейся в социальных сетях, сообщается конкретный адрес: детский сад №56.

«Уже неделю пробираемся к воротам сада через спиленные дебри», — утверждает автор поста, сопроводившая информацию фотографией.

Пользователи утверждают, что подобная картина, более характерная для осенней опиловки, наблюдается и в других районах города. Сергей Низов: «Ничего страшного. В этом хворосте весь город. Все уже привыкли». Нина Ивлева рекомендует возмущающимся взять инициативу в собственные руки: «Неделя — это мало, у нас осенью во дворе спиливали, месяц лежало. В итоге сами убирали потихоньку, так как машины ставить негде было».

Фото: соцсети