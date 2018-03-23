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«Водный союз» продолжает модернизацию водопровода в Кургане
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«Водный союз» продолжает модернизацию водопровода в Кургане 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Плановые отключения холодного водоснабжения планирует провести 24 и 25 марта 2018 года АО «Водный союз».
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе коммунального предприятия, отключения произойдут в выходной день, чтобы не создавать неудобства объектам социальной сферы и образования, находящимся в зоне отключения, а также полностью ликвидировать последствия аварий на данных участках водопровода, произошедших здесь ранее. Информационное сообщение о плановых отключениях размещено на сайте АО «Водный союз».
Так, для врезки водопровода по адресу ул. Авиационная, 9, отключение 24 марта с 9 до 22 часов ожидается в частном секторе пос. Малое Чаусово и на ул. Спортивная, 11 (средняя школа №14), а уже на следующий день, 25 марта, из-за врезки водопровода по адресу Заозёрный, 1 микрорайон, 32, холодной воды не будет в домах 1, 2, 2а (Магазин), 3 (Детский сад №116 «Лучик») 4, 5, 6, 6б (Теплопункт № 95), 7 (Средняя школа №20), 31, 32 первого микрорайона Заозёрного.
Ранее ИА «Уральский меридиан» сообщало, что стопроцентный износ труб в городе зафиксирован у 93% коллектора, у 76% водопроводной сети. Недофинансированность коммунальной инфраструктуры ежегодно составляет 300 миллионов рублей. Только за февраль 2018 года, по данным АО «Водный союз», аварийных ситуаций на водоводе в столице Зауралья произошло 56, аварий канализации (коллектора) — 473.
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