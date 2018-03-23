CITIC Telecom CPC объявляет о назначении нового управляющего директора по Европе

ГОНКОНГ (HONG KONG), 23 марта 2018 г. /PRNewswire/ — CITIC Telecom International CPC, единоличное дочернее предприятие компании CITIC Telecom International Holdings Limited (код SEHK: 1883), с радостью сообщает о решении назначить Джеймса Хальберштадта на должность управляющего директора по Европе с 5 марта 2018 г.

Комментируя назначение Хальберштадта, генеральный директор компании CITIC Telecom CPC Стивен Хо сказал: «С удовольствием приветствую Джеймса в качестве нового управляющего директора CITIC Telecom CPC по Европе. Эта руководящая позиция — существенный шаг на пути к поддержанию нашей конкурентоспособности. Для CITIC Telecom CPC важно наличие сильной, энергичной и объединенной управленческой команды в Европе. Я уверен, что Джеймс способен обеспечить дальнейшее развитие нашей компании, опираясь на наши текущие достижения, и повысить эффективность нашей работы в целом».

Джеймс Хальберштадт обладает обширным опытом работы на телекоммуникационном рынке Европы, сильным коммерческим чутьем и богатыми техническими знаниями по самым разнообразным аспектам в этой отрасли. Его насыщенная карьера в качестве технического директора насчитывает более 15 лет работы в бизнесе и маркетинге. Джеймс является экспертом в области разработки и реализации стратегий для быстро растущих компаний, а также в заключении договоров с компаниями-клиентами высшего эшелона и управлении работой с ними. Его способность видеть общую картину, от важных технических деталей до перспектив развития с точки зрения макростратегии, будет очень ценным качеством для клиентов CITIC Telecom CPC.

По поводу своего назначения Хальберштадт сказал: «Я очень рад перспективе руководить CITIC Telecom CPC в Европе, поскольку наша Компания продолжает расти на рынках Европы и СНГ. С нетерпением жду сотрудничества по дальнешему развитию нашего бизнеса с нашим европейским руководством и многими моими коллегами как в Европе, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Я убежден, что наша командная работа поможет Компании достичь еще больших успехов».

Помимо обширных технических знаний Хальберштадт владеет несколькими языками, включая французский, немецкий и испанский. Эти навыки помогут ему в исполнении роли разностороннего лидера при управлении командой CITIC Telecom CPC в Европе.

Компания CITIC Telecom CPC также объявила о завершении процесса смены названий 13 компаний, приобретенных вместе с Linx Telecommunications B. V. Г-н Хо добавил: «После назначения Джеймса и завершения процедуры смены названий различных компаний на рынках Европы и СНГ, включая представительства, входящие в рамочную структуру „Один пояс, один путь“, мы прекрасно подготовлены к движению вперед и реализации нашей концепции „Соединения мира с цифровым Шелковым путем“.

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