Исследования ученых СО РАН чрезвычайно важны для развития нашей страны, подчеркнул Андрей Травников. Он подтвердил, что сегодня на федеральном и региональном уровнях развитию научного комплекса Сибири уделяется повышенное внимание.
Врио губернатора напомнил, что 8 февраля этого года в Новосибирском Академгородке Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию, а также встречу с руководителями научных центров СО РАН. Президент поддержал инициативу Института ядерной физики по строительству в Новосибирске источника синхротронного излучения, который будет востребован научными организациями и высокотехнологичными предприятиями не только России, но и других стран.
Кроме того, Президент одобрил идею о дальнейшем развитии Новосибирского научного центра. Сегодня Новосибирская область должна стать пилотной моделью эффективного развития территорий с высокой концентрацией научно-инновационного потенциала в рамках реализации Стратегии научно-технологического развития России. «При постановке этой задачи Президент обратил внимание на то, что реализация подобных проектов на территории научных центров СО РАН должна способствовать мощному толчку в развитии науки и экономики всей азиатской части нашей страны и укреплению позиций нашей науки в Центральной и Юго-Восточной Азии», — напомнил Андрей Травников.
Исходя из этой задачи, правительством Новосибирской области совместно с руководством СО РАН, территориальным управлением ФАНО и мэрией Новосибирска сегодня ведется соответствующая работа. Одним из элементов этой концепции является укрепление кооперационных связей между отделениями, входящими в СО РАН, и создание новых кооперационных связей — как научных, так и научно-производственных, и научно-образовательных.
Врио губернатора назвал важным тот факт, что правительство России занимается развитием инициативы Президента. Так, министерство экономического развития РФ вышло с инициативой в рамках реализации Стратегии научно-технологического развития России запустить три пилотных проекта по созданию научных кластеров. Пилотные регионы — это Татарстан и два центра, входящие в СО РАН — Томская и Новосибирская области. Андрей Травников выразил уверенность, что при реализации этих пилотных проектов удастся выстроить ту модель кооперации между различными образовательными и научными центрами, которая ляжет в основу реализации проекта развития Новосибирского научного центра. Правительство Новосибирской области при поддержке федеральных ведомств готово взять на себя координирующую роль в развитии научного центра.
О работе в 2017 году СО РАН и институтов, подведомственных ФАНО России и находящихся под научно-методическим руководством СО РАН, и задачах на 2018 год участникам собрания доложил председатель СО РАН, академик РАН Валентин Пармон.