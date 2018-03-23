Совет директоров «Ленэнерго» утвердил 19 кандидатов в новый состав совета

Также в список вошли все 13 директоров из текущего состава совета.

Как сообщалось ранее, акционеры «Ленэнерго» в ходе внеочередного собрания 5 февраля 2018 года избрали новый состав совета директоров из 13 человек.