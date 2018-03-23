Совет директоров «Ленэнерго» утвердил 19 кандидатов в новый состав совета 

Новыми кандидатами стали: главный инженер «Россетей» Дмитрий Гвоздев, заместитель гендиректора по корпоративному управлению «Россетей» Юрий Гончаров, заместитель гендиректора по технической политике «Россетей» Валерий Гордиенко, главный советник «Россетей» Лариса Романовская, член правления, заместитель гендиректора — руководитель аппарата «Россетей» Ольга Сергеева и заместитель гендиректора по экономике «Россетей» Оксана Шатохина.
Также в список вошли все 13 директоров из текущего состава совета.
Как сообщалось ранее, акционеры «Ленэнерго» в ходе внеочередного собрания 5 февраля 2018 года избрали новый состав совета директоров из 13 человек.
Новыми членами совета директоров стали: глава «Россетей» Павел Ливинский, замглавы комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Александр Герман, главный советник «Россетей» Даниил Краинский, заместитель гендиректора компании «Метрострой» Сергей Милославский, замглавы «Россетей» по стратегическому развитию Евгений Ольхович и глава «Ленэнерго» Андрей Рюмин.
Сохранили места в совет директоров: глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук, первый замглавы комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Ольга Колесникова, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, первый замглавы комитета по тарифам Санкт-Петербурга Гасан Сафаров, заместитель гендиректора по капитальному строительству «Россетей» Сергей Сергеев, директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Павел Сниккарс и замглавы жилищного комитета Санкт-Петербурга Людмила Соловьева.
«Ленэнерго» — распределительно-сетевая компания, которая входит в структуру холдинга «Россети», работает в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Суммарная трансформаторная мощность компании составляет 23 тыс. МВА. Протяженность воздушных линий по цепям составляет 40,7 тыс. км, протяженность кабельных линий — 21,2 тыс. км.