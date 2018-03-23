Самые распространённые мифы и заблуждения о Северной Корее

Создать миф о Северной Корее не трудно. Достаточно опубликовать статью в более-менее влиятельном издании, исказить действительность (продается и монетизируется намного лучше правды), вставить несколько вырванных из контекста фотографий.

Посмотрите, например, на фотографию стоящего на рельсах бедного северокорейца. Очевидно, что он не доволен своей жизнью, не может прокормить свою семью, не хочет больше жить. Единственный вариант уйти от проблем и освободиться от гнета семьи Кимов — покончить жизнь самоубийством, лечь под поезд. Так по официальным данным поступают 17% всех жителей страны…

…Вот как-то так, наверное, мог бы родиться очередной миф. Осталось найти влиятельное издание и сделать вброс в СМИ. На самом деле это обычный северокорейский рабочий, один из многих, работающих на железной дороге.

Я продолжаю делиться своими мыслями и наблюдениями о КНДР. В прошлый раз я познакомил читателя с важными инструкциями для туристов, посещающих Северную Корею. В этот раз: делюсь своим списком самых распространенных мифов и заблуждений.

В Северной Кореи нет связи.

Нет цивилизации и технологий.

Впрочем, миф конечно же имеет под собой некоторые основания.

Нет электричества и уличного освещения.

Запрещена съемка на улицах.

Метро не настоящее.

За каждым туристом стоит пограничник.

Никто не улыбается и все несчастны.

Всё фейк и потемкинская деревня.

А как вы представляли Северную Корею? Следующий раз — правдивые факты о КНДР.