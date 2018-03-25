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Во Франции почтили память жертв пятничного теракта
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Во Франции почтили память жертв пятничного теракта 

Вести.Ru 49 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Жители города Треб на юге Франции, где в минувшую пятницу террорист захватил заложников в местном супермаркете, в воскресенье почтили память жертв этого нападения.
Попрощаться с четырьмя погибшими в местную церковь Сен-Этьен пришли несколько тысяч человек. Они принесли с собой ветки вербы. Траурную мессу отслужил епископ Каркасонский и Нарбонский Алан Плане. Во время службы он призвал весь мир «сплотиться против существующей угрозы». Епископ отдельно обратился к пришедшим представителям мусульманского сообщества, ответив, что их присутствие «говорит о том, что зло никогда не победит».
В связи с траурными мероприятиями власти города приняли особые меры безопасности. Как заявил журналистам мэр Треба Эрик Менаси, власти города, как и жители, были уверены, что такое не может произойти в их тихой коммуне. «Но мы видим, что угроза существует везде», — приводит его слова ТАСС.
Со своей стороны Елисейский дворец сообщил ранее о намерении на национальном уровне почтить память подполковника жандармерии Арно Бельтрама, который погиб от пуль террориста. О дате и времени церемонии будет сообщено дополнительно.
В результате нападений 23 марта в Каркасоне и Требе француза марокканского происхождения Редуана Лакдима погибли четыре человека, пятнадцать пострадали. Самого террориста ликвидировали полицейские. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
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