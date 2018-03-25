СМИ: во Франции почтили память жертв теракта, совершенного в пятницу на юге страны

ПАРИЖ, 25 марта. / ТАСС /. Жители города Треб на юге Франции , где в пятницу террорист захватил заложников в местном супермаркете, почтили память жертв этого нападения. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFM TV.

В местную церковь Сен-Этьен пришло несколько тысяч человек, которые несли в руках вербные ветки. Траурную мессу отслужил епископ Каркасонский и Нарбонский Алан Плане, который во время службы подчеркнул, что «в этот трудный час весь мир должен сплотиться против существующей угрозы». Он отдельно обратился к пришедшим представителям мусульманского сообщества, ответив, что их присутствие «говорит о том, что зло никогда не победит».

В связи с траурными мероприятиями власти города предприняли особые меры безопасности и усилили охрану собора. «Мы все были уверены, что такое не может произойти в нашей тихой коммуне, но мы видим, что угроза существует везде, — сказал журналистам мэр Треба Эрик Менаси. — С большим прискорбием мы говорим о том, что фанатизм может затронуть кого угодно».

На здании мэрии города в этот день развернут плакат, на котором написано: «Стоп — насилию! Стоп! Стоп!».

В свою очередь Елисейский дворец ранее сообщил о намерении на национальном уровне почтить память подполковника жандармерии Арно Бельтрама, который погиб от пуль террориста. Во время захвата заложников в супермаркете Треба офицер предложил поменяться с захваченными в плен посетителями магазина, после чего был расстрелян террористом. От полученных ранений Бельтрам скончался в ночь на субботу в больнице.

Ожидается, что траурная церемония пройдет на территории исторического Дома Инвалидов в Париже. О дате и времени администрация президента Франции обещала сообщить дополнительно.

Теракт на юге Франции

23 марта в Каркасоне 26-летний француз марокканского происхождения Редуан Лакдим напал на людей в автомобиле с целью угнать его: пассажир был убит, а водитель ранен. Вторую атаку он совершил на тренировавшихся недалеко от казармы спецназовцев, открыв по ним огонь. Третье нападение злоумышленник совершил в соседнем Требе, захватив заложников в местном супермаркете. В результате погибли четыре человека, включая офицера, пострадали еще пятнадцать.