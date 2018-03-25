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СМИ: во Франции почтили память жертв теракта, совершенного в пятницу на юге страны
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СМИ: во Франции почтили память жертв теракта, совершенного в пятницу на юге страны 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
ПАРИЖ, 25 марта. /ТАСС/. Жители города Треб на юге Франции, где в пятницу террорист захватил заложников в местном супермаркете, почтили память жертв этого нападения. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFM TV.
В местную церковь Сен-Этьен пришло несколько тысяч человек, которые несли в руках вербные ветки. Траурную мессу отслужил епископ Каркасонский и Нарбонский Алан Плане, который во время службы подчеркнул, что «в этот трудный час весь мир должен сплотиться против существующей угрозы». Он отдельно обратился к пришедшим представителям мусульманского сообщества, ответив, что их присутствие «говорит о том, что зло никогда не победит».
В связи с траурными мероприятиями власти города предприняли особые меры безопасности и усилили охрану собора. «Мы все были уверены, что такое не может произойти в нашей тихой коммуне, но мы видим, что угроза существует везде, — сказал журналистам мэр Треба Эрик Менаси. — С большим прискорбием мы говорим о том, что фанатизм может затронуть кого угодно».
На здании мэрии города в этот день развернут плакат, на котором написано: «Стоп — насилию! Стоп! Стоп!».
В свою очередь Елисейский дворец ранее сообщил о намерении на национальном уровне почтить память подполковника жандармерии Арно Бельтрама, который погиб от пуль террориста. Во время захвата заложников в супермаркете Треба офицер предложил поменяться с захваченными в плен посетителями магазина, после чего был расстрелян террористом. От полученных ранений Бельтрам скончался в ночь на субботу в больнице.
Ожидается, что траурная церемония пройдет на территории исторического Дома Инвалидов в Париже. О дате и времени администрация президента Франции обещала сообщить дополнительно.
Теракт на юге Франции
23 марта в Каркасоне 26-летний француз марокканского происхождения Редуан Лакдим напал на людей в автомобиле с целью угнать его: пассажир был убит, а водитель ранен. Вторую атаку он совершил на тренировавшихся недалеко от казармы спецназовцев, открыв по ним огонь. Третье нападение злоумышленник совершил в соседнем Требе, захватив заложников в местном супермаркете. В результате погибли четыре человека, включая офицера, пострадали еще пятнадцать.
Сам террорист был позже ликвидирован во время штурма здания спецназом. Спутниковый телеканал Sky News Arabia сообщил, что ответственность за серию нападений на юге Франции взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Как позже выяснилось, французские спецслужбы еще в 2014 году завели на Лакдима досье по подозрению в его причастности к кругам радикальных исламистов. В субботу стало известно, что при обыске в его доме была обнаружена рукописная записка, в которой он заявлял о своей принадлежности к ИГ.
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