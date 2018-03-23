«Бороться, даже если тяжело». История трех друзей из одного детдома

В детдоме порой было очень тяжело. Не хватало ласки и любви. Но внимание ребят цеплялось за моменты добра, высокие поступки окружающих, созидая в них правильное отношение к жизни. И, несмотря на многие препятствия, вопреки стереотипам, парни нашли себя. Корреспондент « АиФ Оренбург » узнал, как бывшим детдомовцам удалось найти свой путь и занять свое место в жизни.

Сердце помнило добро

Удивительно, но лишенные родительской ласки и, казалось бы, обманутые жизнью, они с теплотой и любовью вспоминают родной детдом. Да, бывало голодно, и собирали по садам огурцы и яблоки, сдавали бутылки и металлолом, помогали на соседних огородах, чтобы покормили. Никто с ними не нянчился, а вместо аргументов были ремень и палка. Но сердце больше запоминало добро.

Вадим Гусинский в детдом попал из дома малютки, Лешу Санникова сюда привезли, когда ему было три года, а Святослава Непотачева в возрасте четырех лет. Рядом с ними оказались чужие люди, некоторые из них стали родными. Завхоз дядя Толя (Анатолий Логиновский) показал, что такое любовь, когда задерживался или откладывал свои дела, чтобы зашить мальчишкам истоптанную обувь. Алексей до сих пор помнит, как тот рассказывал, что грел своим детям постель в новом доме, где еще не подключили отопление. Такие примеры вошли в душу навсегда. Святослав рассказывает, что добиваться своего и идти к цели научил учитель физкультуры Вячеслав Михайлович Фомин . Он говорил мальчишкам: «Надо бороться, даже если тяжело. Если у вас нигде не получается, то постарайтесь, чтобы хоть где-нибудь получалось».

«На тот период ни в учебе, ни в физкультуре я не преуспевал. И я поставил цель, что должен доказать себя, что хоть что-то представляю из себя, и начал усиленно заниматься спортом и превзошел многих друзей. Многого и впоследствии достиг именно благодаря этим словам», — делится Святослав.

Так и жили. Вячеслав Михайлович закалил характер, вывозил ребят на тренировки далеко от детдома. Даже когда ушел из интерната, не оставил их. Алексей и Святослав занимались у него легкой атлетикой, защищали честь района на областных соревнованиях. Вадим блистал на всех школьных концертах и праздниках. В нем уже угадывался один их лучших КВН-щиков Оренбурга

В детдоме однажды крестили почти всех ребят, вскоре открылась молитвенная комната. В ней Святослав находил утешение. У мальчиков появилось трепетное отношение к Богу и вере. Алексей вспоминает, как к ним приехала девочка, которую бабушка водила в воскресную школу. Леша все расспрашивал ее о Боге. Когда ему, маленькому, ночами становилось до ужаса страшно, он начинал молиться, сам, как умел. И как-то, само собой, узнал «Отче наш» и «Богородице, Дево радуйся». Позже ребята, уже выйдя из родных стен, пришли к Богу более осознанно. Рядом не было родителей, и они искали Отца Небесного, зная, что без веры не выбраться.

«У многих сорвало голову»

«Когда вышел из детдома, понял, что абсолютно не готов ко взрослой жизни. Нас к ней не готовили. На внутреннее состояние не смотрели, больше обращали внимание на учебу и поведение, — делится Святослав. Ну, ребята, конечно, перечисляют уроки плотничества для мальчиков и кулинарного дела для девочек. Понятно, что все это не совсем то. Вадим считает, что в старших классах детдомовцам необходимо дать возможность зарабатывать деньги, чтобы они знали, что желаемое должно приобретаться не воровством, а своим трудом. А также нужно рассказывать и показывать профессии, водить в церковь. Детям необходимо знать, чем может закончиться такая желанная свобода, для этого Вадим предлагает устраивать «экскурсии» в наркодиспансер или СИЗО ».

«Самое плохое, что нас определяли в профессиональные училища без нашего согласия, без разницы, на какую профессию, лишь бы выпустить, — говорит Вадим. — У меня с детства была мечта стать учителем, правда, не думал, что я ее осуществлю. Но я точно знал, что не буду электрогазосварщиком, но пришлось потратить на это три года».

Леша хотел отправиться в Томск учиться на военного врача, но вместо этого оказался в Бугурусланском нефтяном колледже.

«Мы приехали, а у нас даже еды не было, с собой только сухпаек. Как-то выкарабкались», — вспоминает Алексей.

«В детском доме за нами был большой контроль. В училищах мы почуяли волю, и у многих сорвало голову. Хотелось попробовать все. Живя в общежитии полтора года, я увидел всю жизнь с самого низа. Понял, что жить там не могу. Снимал квартиру на стипендию, продавал продукты, которые мне выдавали. Жил очень экономно, подрабатывая на всех шабашках: то крышу строил, полы заливал, брались за все. Сложно было. Если бы не вера, мы бы своими силами вряд ли бы чего добились бы, — вспоминает Вадим. — Но в училище тоже не оставляли учителя. Преподаватели старались заинтересовать нас общественной жизнь. На различных профессиональных конкурсах наша команда занимала первое место».

На каникулах ребята возвращались домой — в родной интернат: «А куда еще было ехать?» Правда, не всегда их ждали, иногда кто-то мог и не накрыть для них на стол. Но ребята и сами стеснялись объедать детдомовцев.

«Было желание бороться»

Святослав учился в Шарлыке. Он начал подрабатывать, помогая по хозяйству семье Кретовых. Со временем так подружился, что стал близок как член семьи. У них он учился семейным взаимоотношениям. От этих людей юноша узнал о том, что есть еще и духовная жизнь и дорога в храм.

«Был период, когда я искал смысл жизни. Я тогда учился, но понимал, что все это не мое, и я приходил в храм и молился, чтобы Господь помог найти себя. Он показал путь. Я понимал, что если не буду ходить в храм, то погибну, как многие ребята, которые вышли из детского дома и попали в тюрьму, — рассказывает Святослав. — В детском доме одна воспитательница говорила: «Вы станете наркоманами, алкоголиками, сядете в тюрьмы. От вас ждать нечего, вы уже здесь проявляете себя». Я не хотел тратить на это жизнь, и, когда вышел из детдома, было желание бороться. Только однажды был момент, когда купил пиво, зашел на стройку, закурил. И в этот момент в душе словно прозвенел звонок, и внутренний голос сказал мне: «Вот ты стоишь, пьешь, куришь, и никто тебя не остановит. Ты хозяин своей судьбы». Я тут же бросил эту сигарету».

После училища он поехал в Оренбург. Год жил в монастыре в Андреевке, а после поступил в Оренбургскую духовную семинарию. На последнем курсе он женился. Скоро у отца Святослава должен родиться ребенок.

Отучившись три года, Вадим работал в магазине сантехники и укладывал асфальт, друг посоветовал ему подать документы в Оренбургский педуниверситет на факультет безопасности жизнедеятельности. Вадим легко сдал экзамены и поступил. Он стал звездой университета. В команде КВН блистал в региональной лиге. Вадим был одним из лучших вожатых студенческих отрядов. После окончания университета год он жил в селе, где вырос, работал учителем в школе и вел уроки в своем детдоме. После снова оказался в Оренбурге. Сейчас преподает в одной из школ и работает старшим воспитателем в загородном лагере «Янтарь».

«Это все мое. Без этого я не смогу существовать. Дети дают большую энергию. От них исходит чистота, любовь и искренность. Я ловлю эти моменты и ценю их. Это помогает мне жить», — делится молодой педагог.

Вадим уверен, что главное, что можно дать ребенку, чтобы он устроился в жизни после детдома, — это любовь.

«Нужно показать им, что есть такое чувство — любовь. Потому что таким, как мы, ее не хватает. С некоторыми, конечно, нужно быть пожестче, но справедливыми. Вранье и обман эти дети больше всего не любят. Они считают, что жизнь их обманула. Многие видят все в сером цвете и вбивают в себе в головы, что ничего не добьются», — поясняет Вадим.

После училища Алексей устроился работать в нефтяную компанию, параллельно поступил на нефтяной факультет в вуз. С должности рабочего он вырос до ведущего инженера.

Детдом не бросили

По другому пути пошли многие одноклассники наших героев.

«К сожалению, ребята узнали ценность жизни уже после тюрьмы. Тем не менее, даже после этого они смогли устроить свои жизни, создали семьи — не поставили на себе крест. Конечно, редко так бывает, как получилось у нас с Алексеем и Вадимом. Хотя я был на грани оказаться в местах заключения, если бы в свое время не встретил определенных людей, которые помогли найти ориентир в жизни».

Ребята знают, как необходимо детдомовцам неподдельное внимание и забота. Поэтому они нередкие гости в своем интернате. Плохое не поминают, помнят только доброе. Алексей живет рядом с ним, поэтому бывает здесь чаще. Дети очень ждут его приезда. Парни придумывают для них разные мероприятия, привозят гостей, беседуют с ними. Они создали в соцсети группу для детдомовцев и выпускников, чтобы объединить ребят в один круг друзей. Они понимают, как важен их положительный пример, когда-то и для них ставили планку успешные выпускники.

Алексей, Вадим и Святослав на собственном примере показали, что и после детдома можно устроить свою жизнь так, чтобы быть счастливыми.

«Не имея родителей, поддержки близких, но уповая на Бога, имея большое желание и рассудительность, — подчеркивают ребята. — Не нужно бояться».

Вадим и Алексей, как и Святослав, мечтают жениться и создать большие дружные семьи.