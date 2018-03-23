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В Преображенском поговорили о субботниках
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В Преображенском поговорили о субботниках 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Прошла мартовская встреча главы управы нашего района с жителями.
Встречу вела глава управы района Преображенское Елена Ланько. В Шолоховской библиотеке собрались жители района, общественные советники, муниципальные депутаты. Участниками встречи стали глава МО Преображенское Надежда Иноземцева и заместители главы управы района.
О подготовке к месячнику благоустройства и о субботниках подробно рассказала руководитель районного «Жилищника» Марина Водопьян. Субботники запланированы на два дня — 14 и 21 апреля. В первую из суббот работы проведут в двух скверах — сквере на улице Краснобогатырская и Северный Хапиловский. Во второй субботник фронт работ переместится на ул. 2-ю Бухвостова, д. 3 и ул. Большую Черкизовскую, д. 23 (территорию бывшего роллердрома). Предполагается, что участие в мероприятиях примут районные активисты, школьники, студенты, работники организаций и предприятий — всего около 13 тысяч человек.
Затем выступил руководитель ОПОП района Преображенское Михаил Новиков. Он сообщил о случаях незаконной аренды жилья и о том, что идут работы во взаимодействии с Правительством Москвы и силовыми структурами по профилактике правонарушений в жилом секторе. Ведется контроль уплаты налогов на доходы физических лиц, получаемые от сдачи жилых помещений в аренду. В этой работе задействованы специалисты управы района, участковые уполномоченные полиции председатели ОПОП и представители управляющих компаний. За эти три месяца уже проведены более 200 проверок, которые помогли выявить нарушителей налогового законодательства — все они уплатили положенные средства.
Также на встрече выступил заместитель руководителя организации дорожного движения «Центра организации дорожного движения» (ЦОДД) Юрий Антонов.
В конце встречи жители смогли задать Елене Ланько вопросы и получить на них ответы.
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