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«Калашников» открестился от Kalashnikov
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«Калашников» открестился от Kalashnikov 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: Lenta.ru
Российский концерн «Калашников» заявил, что не сотрудничает с предприятием Kalashnikov USA и другими американскими компаниями. Об этом со ссылкой на пресс-службу концерна сообщает «Интерфакс».
Так в компании прокомментировали информацию агентства Bloomberg о том, что руководство Kalashnikov USA связано с окружением российского руководства. «С момента введения санкций никто из акционеров и руководителей предприятия не аффилирован с иностранными компаниями, которые упомянуты в материале агентства Bloomberg», — добавили представители концерна.
По данным Bloomberg, офис прокурора в Майами ведет расследование в отношении завода в штате Флорида, который производит автоматы Калашникова. В частности, надзорное ведомство ищет записи, связанные с поступившим в 2015 году запросом Kalashnikov USA на налоговые льготы на региональном и местном уровнях. Помимо этого, расследуется деятельность предприятия RWC Group LLC, владеющего заводом в городе Помпано-Бич, который находится в часе езды от Майами.
Концерн «Калашников» с 2014 года находится под американскими санкциями. Ограничительные меры в отношении российской компании были приняты в связи с конфликтом на юго-востоке Украины. Из-за санкций американским компаниям и гражданами было запрещено вести какие-либо дела не только с «Калашниковым», но и с другими крупнейшими российскими оборонными предприятиями, среди которых, например, концерн «Алмаз-Антей», производящий средства ПВО, и предприятие «Базальт», специализирующееся на создании боеприпасов.
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