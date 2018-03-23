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Нижегородским детям-сиротам помогут в трудоустройстве
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Нижегородским детям-сиротам помогут в трудоустройстве 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото: www.pixabay.comНижегородским детям-сиротам помогут в трудоустройстве26 марта в 14.30 в Нижнем Новгороде в Торгово-промышленной палате состоится круглый стол на тему «Корпоративное наставничество и трудоустройство подростков-воспитанников детских домов, как основной инструмент социализации».
Мероприятие проводится благотворительным фондом «Жизнь без границ» совместно с Общественным Комитетом по трудовым ресурсам при Торгово-Промышленной Палате Нижегородской области при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики региона. В программе заседания планируется обсудить старт социального проекта «Школа Жизни», реализуемого БФ «Жизнь без границ», в рамках которого будет создана рабочая группа по корпоративному наставничеству и трудоустройству детей-сирот. Кроме того, участники круглого стола обсудят необходимость внедрения программы временной занятости подростков-воспитанников детских домов и создания банка востребованных и актуальных для ребят профессий, а также создание в Нижнем Новгороде центра помощи (психологической, юридической, помощи с трудоустройством) воспитанникам и выпускникам детских домов в прямом сотрудничестве с представителями органов власти и социально-ответственного бизнеса.
Проект «Школа жизни» реализуется БФ «Жизнь без границ» в рамках Благотворительной программы «Растим добро» при поддержке бренда «Добрый» и Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ». Цель проекта: создание условий для успешного восстановления (обретения) социальных, коммуникационных навыков, необходимых для социальной адаптации и ответственного отношения к будущему подростков-воспитанников детских домов, содействие повышению мотивации подростков к осознанному выбору профессии, активным занятиям спортом и вовлечение их в активную деятельность во благо общества через взаимодействие со значимыми взрослыми— наставниками.
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