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Система ОМС стала менее зависимой от импортных программ
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Система ОМС стала менее зависимой от импортных программ 

Доктис 1 час назад
Российская система обязательного медицинского страхования теперь меньше зависит от программного обеспечения, сделанного за рубежом. Специалисты Ростеха разработали новые системы, позволяющие ей функционировать на отечественных платформах.
В рамках государственного контракта наши ученые разработали ряд программных продуктов, с помощью которых системы российского обязательного медицинского страхования можно перевести на отечественное программное обеспечение. Кроме того, отечественные разработки позволили повысить ее информационную безопасность и обеспечить лучшую сохранность личных данных пациентов.
Как говорит Константин Солодухин, глава Национального Центра Исследований, входящего в структуру Ростеха, с помощью новых российских программных продуктов отечественные пациенты смогут получать дополнительные сведения через личные кабинеты в системе ОМС, а также на портале государственных услуг: «Например, теперь всем будут доступны сведения об услугах, которые им оказывались ранее. Кроме того, уже с этого года россияне смогут в режиме „онлайн“ подавать заявления на оформление полиса ОМС».
Новые решения отечественных айтишников также помогут облегчить функционирование электронного документооборота в территориальных отделениях Фонда ОМС, а также упростить систему обмена сведениями, если помощь россиянину по полису ОМС оказывалась в другом регионе.
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