Система ОМС стала менее зависимой от импортных программ

Российская система обязательного медицинского страхования теперь меньше зависит от программного обеспечения, сделанного за рубежом. Специалисты Ростеха разработали новые системы, позволяющие ей функционировать на отечественных платформах.

В рамках государственного контракта наши ученые разработали ряд программных продуктов, с помощью которых системы российского обязательного медицинского страхования можно перевести на отечественное программное обеспечение. Кроме того, отечественные разработки позволили повысить ее информационную безопасность и обеспечить лучшую сохранность личных данных пациентов.

Как говорит Константин Солодухин , глава Национального Центра Исследований, входящего в структуру Ростеха, с помощью новых российских программных продуктов отечественные пациенты смогут получать дополнительные сведения через личные кабинеты в системе ОМС, а также на портале государственных услуг: «Например, теперь всем будут доступны сведения об услугах, которые им оказывались ранее. Кроме того, уже с этого года россияне смогут в режиме „онлайн“ подавать заявления на оформление полиса ОМС».

Новые решения отечественных айтишников также помогут облегчить функционирование электронного документооборота в территориальных отделениях Фонда ОМС, а также упростить систему обмена сведениями, если помощь россиянину по полису ОМС оказывалась в другом регионе.