Монтаж пролетного строения мостового перехода через Волгу в Дубне планируют завершить в октябре

Монтаж пролетного строения мостового перехода через Волгу в Дубне планируется завершить в октябре 2018 г. Об этом журналистам сообщил заместитель директора ДТФ «Мостоотряд-90», руководитель проекта строительства мостового перехода Александр Крымский.

«На сегодня мы завершили установку последней 17 опоры, ведется сборка и монтаж пролетных строений моста. Эти работы планируем завершить в октябре 2018 г.», — сказал А. Крымский.

Он напомнил, что к строительству объекта приступили в декабре 2016 г., движение автотранспорта по мосту планируют запустить в I квартале 2019 г. Длина мостового перехода составит 1 тыс. 940 м. «Стоимость проекта — 8,7 млрд руб., на сегодня освоено 4,5 млрд руб.», — отметил А. Крымский.

В пресс-службе министерства транспорта Московской области уточнили, что строительство моста через Волгу ведется по поручению президента РФ. Как подчеркнули в пресс-службе, мост относится к уникальным искусственным сооружениям и считается одним из крупнейших строящихся проектов на данный момент в России

«Мост соединит две части города, разделенных рекой, и обеспечит беспрепятственный доступ в свободную экономическую зону, а также значительно улучшит транспортную ситуацию в Дубне. В рамках проекта будут построены право— и левобережная эстакады. Предусмотрено устройство кольцевого пересечения проспекта Боголюбова и ул. Вернова с тремя полосами движения. Предполагается устройство четырех съездов, строительство тротуаров, пешеходных переходов, установка автопавильонов», — добавили в пресс-службе.