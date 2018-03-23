Неосвоенные средства и дороги: отчёт Блохина вызвал вопросы у депутатов

Отчёт о деятельности правительства в сфере строительства, ТЭК и ЖКХ был заслушан накануне, 22 марта, на заседании профильного комитета облсовета, сообщает пресс-служба.

Отчёт, представленный руководителем департамента Денисом Блохиным вызвал много вопросов у депутатов.

Так депутат Руслан Перелыгин спросил, как соединились взаимоисключающие моменты — отсутствие средств ии неспособность освоить имеющиеся. Блохин сообщил, что 130 миллионов рублей для реконструкции мостов пришлось вернуть в федеральный бюджет из-за позднего доведения лимитов, но регион получит эти деньги вновь в 2018 году.

Михаил Вдовин усомнился в сказанном, уточнив, что в настоящее время документального подтверждения этому нет и как показывает практика, возвращённые средства для области могут быть потеряны. Также на встрече были заданы вопросы по фирме «Вектор», которая сорвала строительство 8 автодорог в регионе.

Депутаты поинтересовались, как фирма, не обладающая ни капиталом, ни достаточным опытом для проведения столь масштабных работ, могла выиграть конкурс. В результате завершать начатые «Вектором» работы пришлось местным субподрядчикам.

Также был задан вопрос, почему при составлении конкурсной документации не оговорили невозможность привлечения субподрядчиков. Вопрос остался без ответа. Народные избранники не исключили возможность прихода в регион подобных «Вектору» подрядчиков. Первый зампред правительства Николай Злобин заявил, что, принимая во внимание печальный опыт, большие лоты на торги теперь высталяться не будут.

На встрече также обсудили вопрос по законопроекту о внесении изменений в областной бюджет, которые предполагают выделение 2 миллионов рублей МФЦ. Михаил Вдовин заметил: » Мы уж не первый раз выделяем средства этой организации, почему такое предпочтение? А между тем нет средств на охрану музеев, строительство ФАПов под большим вопросом».

Также депутаты сказали о необходимости в ближайшее время уйти при приёме коммунальных платежей от услуг посредников, в число которых входят управляющие компании, напомнив, что это инициатива принадлежит Президенту.

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