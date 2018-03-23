Дворник упал с крыши девятиэтажки в Краснообске

Очевидцы обнаружили тело мужчины на тротуаре возле подъезда дома по адресу посёлок Краснообск, 226.

Через 15 минут на место подъехала скорая помощь, а потом прибыл экипаж полиции, рассказал корреспонденту НГС очевидец инцидента.

«В 11:50 я приехал на работу, открываю дверь — и слышу хлопок, он упал в 10 метрах от меня», — рассказал очевидец на условиях анонимности.

В пресс-службе следственного управления СК по Новосибирской области подтвердили: у многоэтажки в Краснообске нашли тело мужчины с признаками травм, характерных для падения с большой высоты. Сейчас на месте работает следственная группа, следователи проведут проверку.

«Это дворник. Сейчас брат его приехал, кажется, единственный родственник. С него объяснительную брали», — добавил очевидец. По его данным, погибший дворник был старше 40 лет.