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Дворник упал с крыши девятиэтажки в Краснообске
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Дворник упал с крыши девятиэтажки в Краснообске 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Очевидцы обнаружили тело мужчины на тротуаре возле подъезда дома по адресу посёлок Краснообск, 226.
Через 15 минут на место подъехала скорая помощь, а потом прибыл экипаж полиции, рассказал корреспонденту НГС очевидец инцидента.
«В 11:50 я приехал на работу, открываю дверь — и слышу хлопок, он упал в 10 метрах от меня», — рассказал очевидец на условиях анонимности.
В пресс-службе следственного управления СК по Новосибирской области подтвердили: у многоэтажки в Краснообске нашли тело мужчины с признаками травм, характерных для падения с большой высоты. Сейчас на месте работает следственная группа, следователи проведут проверку.
«Это дворник. Сейчас брат его приехал, кажется, единственный родственник. С него объяснительную брали», — добавил очевидец. По его данным, погибший дворник был старше 40 лет.
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