Ремонт на Радищева в Саратове затянулся

Теплоэнергетики решили продлить время для восстановления поврежденного теплопровода.

Напомним, утром 23 марта в Саратове для ремонта перекрыли улицу Радищева от ул. Мичурина до ул. Рабочая.

Саратовский филиал ПАО «Т Плюс» проводит здесь ремонт трубы. Однако вместо обеда сроки завершения работ сместились на вечер текущего дня.

Улица будет перекрыта как минимум до 20:00. Об этом сообщила пресс-служба администрации Саратова со ссылкой на компанию ПАО «Т Плюс». Водителей просят учесть информацию при перемещении по городу.