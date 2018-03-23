Тест и обзор пылесоса Dyson V10 Cyclone Absolute: лучше, чем просто мощный

Вывод:

Заряженный аккумулятор держится достаточно долго, чтобы можно было закончить уборку в квартире. Управляться с пылесосом удобно, а вес настолько хорошо сбалансирован, что не вызывает затем никаких мышечных болей. Единственные недостатки — это чрезвычайно высокая стоимость — около 45 000 рублей, неприятный шум на высокой мощности и еще пара мелких досадных недочетов. Преимущества исключительная сила всасывания удобный в эксплуатации всеобъемлющее оснащение Недостатки экстремальная стоимость нет функции фиксации (кнопки включения) Обычные пылесосы повержены

Мы замеряли мощность всасывания Dyson V10 Cyclone Absolute с его двумя основными щетками. На ковровых покрытиях в дело вступает электрическая щетка с щетинками. Мы дважды разбросали по ковру с высотой ворса 0,6 см приблизительно по 70 граммов кварцевого песка. После этого мы сделали три движения «вперед и назад» на самой низкой и самой высокой регулировке мощности. Результаты оказались впечатляющими: даже на самой низкой ступени пылесос собрал 82 процента песка. Уже это — больше, чем у большинства обычных пылесосов из нашего соответствующего рейтинга. На максимальной ступени V10 вытянул из ковра 99,9 процентов песка, при этом не присасываясь к полу намертво. Из всей нашей тестовой выборки это, безусловно, самый лучший показатель. На жестких покрытиях возникает аналогичная картина: с помощью текстильной щетки для твердых покрытий, которая называется «Fluffy», пылесос за один проход собирает весь разбросанный мусор. Даже из щели глубиной 0,5 см он высасывает весь песок — этого до сих пор ни разу не происходило. Небольшая ложка дегтя: по боковым сторонам щетка оставляет полоску пыли шириной примерно 1 мм. На переднем краю — даже 0,6 мм. Это вовсе не конец света, но при столь чрезмерно высокой стоимости Dyson-устройства нам хотелось бы еще большей основательности.

Ну и, наконец, о шерсти животных: они не представляют из себя проблемы ни на тонких обивках, ни на других поверхностях. Приятный побочный эффект: даже длинные волосы практически не наматываются на щетки, поэтому вы не должны потом возиться с ними после уборки. Не совсем абсолют

Дорогое семейство Absolute называется так потому, что предлагает, как говорится, «полный пакет». По крайней мере, почти. Помимо двух основных щеток в комплект поставки входят еще и мини-электрощетка, комбинированная щетка и экстра-мягкая щетка для чувствительных поверхностей. С таким оснащением вы сможете достать пыль и грязь практически из любой щелочки. Чего здесь не хватает, так это приспособления, с помощью которого вы можете добираться до пыли в углах и, например, за шкафом.

Вопрос с 60 минутами

Компания Dyson указывает на 60 минут в качестве максимальной продолжительности времени автономной работы на минимальной регулировке мощности всасывания. Это очень большой результат, который должны продемонстрировать съемный аккумулятор и маленький мотор V10. Однако, приведенные цифры не совсем соответствуют реальности, так как в инструкции есть маленькая сноска: без щетки и без сопротивления. Протестированное нами устройство на самом деле смогло продержаться с подключенной щеткой в рабочем режиме лишь 34 минуты. Но и это — все еще хороший результат. Разве что сильно далекий от ожиданий, которые может подарить реклама. На самой высокой мощности работать пылесос заканчивает уже через 6 минут.

При этом при довольно долгих упражнениях с пылесосом вам все равно придется делать остановки возле мусорного ведра. Пылесборник со своим объемом в 0,76 литра для аккумуляторных пылесосов хотя и довольно большой, но все равно существенно уступает по размерам классическим моделям с объемами от двух до трех литров.

Беззаботная уборка

Хороший аккумуляторный пылесос должен не только прилично всасывать грязь, но и плавно скользить по паркету. В лучшем случае уборка даже должна доставлять некоторое удовольствие. И Dyson это удается — насколько это вообще для пылесосов возможно. Инженеры превосходно сбалансировали устройство. Его 1,65 кг не вызывают никакой мышечной боли. При этом сильно шумящим его тоже не назовешь, даже если на высокой мощности и возникает неприятный свистящий звук. Кроме того, его легко можно разбирать и прополаскивать: как пылесборник, так и HEPA-фильтр можно промывать под проточной водой, а спустя 24 часа они снова будут готовы к использованию. Просчет?

После продолжительных тестов мы можем придраться по существу лишь к совсем небольшому количеству вещей: во-первых у щетки «Fluffy» немного иное «плечо», чем у щетки для ковров. Она действительно мягкая и требует несколько большего контроля на твердых поверхностях. Кроме того, с этой щеткой вы не залезете достаточно глубоко под мебель.

А еще при длительных уборках может немного раздражать тот факт, что вы должны постоянно держать палец на «курке». Функции фиксации не имеется. Кроме того, при движении «туда-сюда» корпус неприятно упирался в палец наших испытателей, что уже через несколько минут начинало доставлять определенное неудобство. Более эргономичная форма или мягкая накладка были очень кстати.

Ну и в конце концов, Dyson V10 Cyclone Absolute может быть только одного размера — телескопическая трубка не предусмотрена. Альтернатива:

Ручной пылесос Bosch BBH73260K

Bosch Athlet BBH73260K со своим ценником примерно в 23 000 рублей стоит всего лишь половину суммы, запрашиваемой за Dyson V10 Cyclone Absolute, но все равно производит очень хорошее впечатление.

Как продолжительность времени автономной работы, так и мощность всасывания здесь очень хороши.

Кроме того, устройство оснащается практичным ремнем для переноски, который отлично поможет в том случае, если вы однажды решите подольше пылесосить поверхности не только на полу.

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