О, счастливчик! 10 ярославцев получили бесплатные «Айфоны» за селфи с выборов

Завершилось голосование на лучшее любительское фото с выборов. 10 счастливчиков получили свои «Айфоны X».

Победителем конкурса стал Денис Комаров . Он набрал 881 лайк.

На втором месте и 780 лайков у ярославны по имени Вероника.

Бесплатный телефон за отличное селфи

На третьем месте оказалась девушка Елена. У неё 761 лайк.

Теперь у Елены будет новый телефон

Полный список победителей можно посмотреть здесь.

Все они приняли участие в акции «Ярголосовач». Все участники на избирательном участке сделали селфи с «инстарамкой», выложили снимок в инстаграм или «ВКонтакте» с хештегами #фотоконкурс и #Ярголосовач.

— Кроме телефонов мы подарим самым активным яросавцам билеты в кино. Их закупили десять тысяч. Все билеты раздадим 25 марта, — рассказали в мэрии Ярославля

Пожалуй, больше, чем бесплатные телефоны, ярославцев обрадовала новость про дешёвые продукты и пирожки по 4 рубля. Выпечку смели в первые же часы выборов. Пришлось привозить новые партии.

Ярославцы в этом году активно проявили себя на выборах. Избирательная комиссия, подводившая итоги голосования, рассказала, в каких районах города больше всего голосовали за Путина.