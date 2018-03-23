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О, счастливчик! 10 ярославцев получили бесплатные «Айфоны» за селфи с выборов
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О, счастливчик! 10 ярославцев получили бесплатные «Айфоны» за селфи с выборов 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Завершилось голосование на лучшее любительское фото с выборов. 10 счастливчиков получили свои «Айфоны X».
Победителем конкурса стал Денис Комаров. Он набрал 881 лайк.
На втором месте и 780 лайков у ярославны по имени Вероника.
Бесплатный телефон за отличное селфи
На третьем месте оказалась девушка Елена. У неё 761 лайк.
Теперь у Елены будет новый телефон
Полный список победителей можно посмотреть здесь.
Кстати, на официальном сайте Apple такой телефон стоит 80 тысяч рублей.
Все они приняли участие в акции «Ярголосовач». Все участники на избирательном участке сделали селфи с «инстарамкой», выложили снимок в инстаграм или «ВКонтакте» с хештегами #фотоконкурс и #Ярголосовач.
— Кроме телефонов мы подарим самым активным яросавцам билеты в кино. Их закупили десять тысяч. Все билеты раздадим 25 марта, — рассказали в мэрии Ярославля.
Пожалуй, больше, чем бесплатные телефоны, ярославцев обрадовала новость про дешёвые продукты и пирожки по 4 рубля. Выпечку смели в первые же часы выборов. Пришлось привозить новые партии.
Ярославцы в этом году активно проявили себя на выборах. Избирательная комиссия, подводившая итоги голосования, рассказала, в каких районах города больше всего голосовали за Путина.
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