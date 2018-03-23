Личный опыт: инвестиционная квартира «с перспективами» в Дурресе

Досье Prian.ru Покупатель: Ксения из Санкт-Петербурга Риэлтор: Albania Service Регион: Албания , Дуррес Объект: студия площадью 41 кв.м. Цена: €26 500 Сделка: сентябрь 2017 года, жильё от застройщика

Обозначили «потолок» в €23 000, но купили дороже — за €26 500.

Впервые два дня успели отсмотреть все подходящие под наши требования варианты.

Часть мебели и техники купили сами, дополнительно потратили на всё это €1000, может, €1500.

— Ксения, вы сразу понимали, где именно и что именно хотите купить?

— Что касается самой недвижимости, то единственное, что было с самого начала понятно и принципиально важно — близость моря. А со всем остальным нам помогли определиться представители компании, с помощью которой купили квартиру.

Мы ведь сначала рассматривали несколько городов — Саранду и Дуррес. И только на месте поняли, что последний нам подходит гораздо больше.

— Чем же Дуррес оказался хорош?

— Условия для жизни всей семьей там лучше, есть больницы, школы, сады, супермаркеты. Плюс, это полноценный город, который активно живёт круглый год и не пустеет в межсезонье. Там всё есть, всё работает.

— О, мы с вами перескочили через важный пункт — выбор страны! Или такой вопрос перед вами вообще не стоял, потому что вы давно любите отдыхать в Албании, или кто-то посоветовал?

— Ни первое, ни второе. Выбрали Албанию, основываясь только на теоретических знаниях. Смотрели разные рейтинги стран по востребованности недвижимости, инвестиционной привлекательности. И во многих Албания была среди первых.

— Вы искали не просто курортное жильё, а объект для инвестиций?

— Именно! Плюс, с возможностью в перспективе переезда на ПМЖ. Это, конечно, не первостепенно, но в жизни разное бывает, такая опция точно не лишняя.

Мы посмотрели информацию по Албании, увидели, что страна интересная — Средиземное море, хорошие цены на недвижимость, сам рынок перспективный, на побережье ведётся активная застройка. А значит, местные квартиры подходят под инвестиционные вложения. В то же время, можно самим ездить отдыхать.

— Подбирали варианты квартир через интернет самостоятельно или сразу обратились в конкретное агентство?

— Сначала сами, но параллельно начали искать риэлтора. Потому что сразу поняли, что самим это сделать нереально. На компанию, через которую купили квартиру, вышли быстро. Связались, немного пообщались, поняли, что нам комфортно общаться с человеком, и приступили к совместной работе. Нам начали присылать разные варианты жилья на рассмотрение.

Сначала это были предложения в разных городах, потому что мы фактически не имели представления, что и как в Албании. Где-то месяц потратили на такое заочное ознакомление. И только там, на месте, когда поехали на просмотры, всё стало уже более-менее понятно, и мы определились в предпочтениях.

Поехать могли и раньше, потому что быстро выбрали наиболее интересные варианты, просто искали билеты с удобными стыковочными рейсами. Мы же ехали всей семьёй, с ребёнком, решили совместить отдых и покупку квартиры. Кстати, квартиру в итоге купили другую, не из первого «списка».

— Но вы же заранее назвали риэлтору какую-то сумму, за пределы которой не хотели бы выходить?

— Конечно, обозначили «потолок» в €23 000. Правда, купили дороже — за €26 500. В эту сумму входят затраты на оформление и услуги риэлтора. И мы совершенно сознательно пошли на повышение планки, так как только на месте смогли оценить, какое качество какой цене соответствует.

Наша квартира в очень хорошем теплом доме. Совершенно новая качественная студия. Правда, за счёт того, что жильё новое, оно чуть дороже, чем аналогичная «вторичка». Так как за него при покупке взимается какой-то дополнительный взнос. К сожалению, ничего конкретного про него сказать не могу, просто не помню, но про разницу в цене между старым и новым жильем четко запомнила.

— Много времени ушло на просмотры и поиск квартиры?

— Мы по времени не были ограничены, так как приехали на три недели отдыхать. Но нашу студию мы увидели в первый же просмотровый день.

За первые два дня мы успели отсмотреть все подходящие под наши требования варианты в Дурресе — больше десятка квартир. Так что все вопросы с покупкой решили за три дня.

Изначально еще планировали съездить на другое побережье, но нас отговорили, так как там нет нужных нам социальных условий для постоянного проживания, если соберемся переехать. Поэтому решили даже время не тратить.

— Студия, которую вы купили, понравилась с первого взгляда и остальные квартиры вы смотрели больше для галочки или все-таки выбор делался по итогам всех просмотров?

— Сразу очень понравилась. А остальные мы смотрели из расчёта, вдруг, появится вариант ещё лучше. Были предложения более привлекательные по цене и с большим метражом, с балконами. Но они были дальше от центра города, и качество домов было хуже. Мы решили, что лучше заплатить чуть больше, но получить более высокое качество.

— Расскажите подобнее, почему квартира вам так понравилась?

— С видом на море, тёплая, аккуратная, чистая, всё очень добротно сделано. Это касается как квартиры, так и дома в целом. Использованы качественные материалы в отделке. Это сразу в глаза бросается. В комнате лежит ламинат, стены покрашены, на окнах стеклопакеты, ванная полностью в кафеле.

Дом пятиэтажный, но есть лифт. Первый этаж нежилой, там расположена кофейня, что тоже очень удобно и приятно. На улице оборудованы детские площадки, вокруг дома растут кедровые деревья, до пляжа — три минуты. Рядом пешеходная улица, где много магазинов, есть кафе. Так что всё понравилось «от и до».

— Дом новый, значит квартиру покупали от застройщика?

— Да, причем мы с самим застройщиком встречались, и он нам тоже очень понравился. Не удивительно, что дом построен так качественно, ведь общий подход к работе зависит от руководителя.

— Жильё было сразу готово для использования, то есть с чистовой отделкой и меблировано, или вас ещё ждал ремонт?

— Ремонт был полностью сделан, а вот обстановка — на выбор. Можно было купить с полной обстановкой или от каких-то предметов интерьера отказаться и потом купить самостоятельно. Мы как раз выбрали второй вариант.

Оставили кухонный гарнитур, шкаф и бойлер. А ванная комната была полностью укомплектована. Остальное, вроде дивана, холодильника, духовки, кондиционера, стиральной машины, мы уже купили сами. Риэлтор посоветовал магазины, в которых можно посмотреть и выбрать нужное. Потратили на это всё €1000, может, €1500.

Кстати, в Албании есть такая особенность, новое жилье доделывают под покупателя. Например, в душевой кафель на ваш вкус сделают, перенесут розетки и выключатели в комнатах в нужные для вас места. Для нас как раз сделали розетки и кухонный фартук, помогли установить бытовую технику. Полностью привели квартиру в порядок всего за неделю!

За три недели пребывания в Албании мы успели оформить сделку, обставить квартиру и хорошо отдохнуть. Так как мы совершили покупку, три дня пребывания в Дурресе нам оплатила фирма и обеспечила трансфер до аэропорта. Вот такое приятное дополнение.

— А как проходила сделка?

— Быстро и просто. В один день мы встретились с застройщиком, обговорили вопросы по обстановке, что оставляем, что нет, определились с оплатой и отправились в банк…

— Открывать счёт?

— Нет, этого не понадобилось. Мы внесли деньги на счёт нотариуса. У нас с собой было около €10 000 — минимум, который можно легально провозить наличными в страну. А оставшуюся часть суммы перевели уже из России . Мы договорились с застройщиком, что в течение трех месяцев должны полностью оплатить сделку, что и получилось.

— Через три месяца снова пришлось лететь в Дуррес на закрытие сделки?

— Мы сделали нотариальную доверенность на представителя агентства, чтобы он смог поставить подпись под договором и заверить его, а потом получить документы на недвижимость в Кадастровой палате от нашего имени. Так что обошлись без лишних поездок.

— А как получали документы?

— Пока никак, нам предложили вариант пересылки, но мы отказались. Планируем в ближайшее время сами приехать в Дуррес, либо попросим передать через знакомых, которые тоже купили квартиру в этом городе.

— Уже планируете отпуск?

— Конечно, но пока точно не знаем по времени. А пока квартира будет пустовать, думаем сдавать её в аренду, место шикарное, спрос есть.

— Нашли потенциальных арендаторов или обратитесь в специализированную компанию?

— Агентство, через которое купили студию, предоставляет такие услуги. Берут за это 10% от суммы сделки с арендатором. Нас это устраивает. Но можем и сами подыскивать, это не принципиально.

— Сейчас, когда дело сделано, и страну вы узнали наяву, а не по материалам из интернета, не жалеете или не сомневаетесь в выборе?

— Нисколько. Я вообще путешественник, много где была, начиная с Азии и заканчивая странами Карибского бассейна. Албания очень нравится. Там не скучно, как в Греции , не так дорого, как во многих приморских странах континентальной Европы. Качественная и недорогая, по европейским меркам, еда, вода, радушные и с огромным сердцем люди, которые всегда готовы помочь, очень спокойно, много детей. Неожиданно хорошо, от этого ещё больше понравилось.

— А языковой вопрос проблемой не стал? Ведь в Албании не так много людей говорит по-английски…

— Стандартные фразы все знают, особенно в сфере обслуживания, да и без этого удаётся объясниться. А если немного знаешь испанский или итальянский, то с общением проблем точно не возникнет. На итальянском говорят абсолютно все, потому что там много отдыхающих из Италии

Текст подготовила Екатерина Холодова Фото Albania Service