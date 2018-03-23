Лицо и голос — новые документы россиян

С 1 июля вступает в силу федеральный закон, который позволит гражданам и банкам заключать между собой соглашения через телефон и камеру. Желающим испытать на себе новые возможности системы нужно будет обзавестись новым, виртуальным удостоверением личности — «паспортом вкладчика». Для этого в базу биометрических персональных данных потребуется внести свое изображение и запись голоса. Эти сведения после однократной идентификации будут доступны всем банкам, так что личное присутствие для взаимодействия со всей кредитной системой больше не потребуется.

Взимать плату за допуслугу с потребителей законодатель запретил, платить за новшество будут финансовые организации, новые технологии итак должны уменьшить их расходы на содержание офисов.

Если дистанционная идентификация как инструмент приживется, вскоре возможно пересмотрят механизмы взаимодействия с гражданами и в сферах ритейла, образования и даже медицины.