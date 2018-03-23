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Лицо и голос — новые документы россиян
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Лицо и голос — новые документы россиян 

Время бухгалтера 1 час назад
С 1 июля вступает в силу федеральный закон, который позволит гражданам и банкам заключать между собой соглашения через телефон и камеру. Желающим испытать на себе новые возможности системы нужно будет обзавестись новым, виртуальным удостоверением личности — «паспортом вкладчика». Для этого в базу биометрических персональных данных потребуется внести свое изображение и запись голоса. Эти сведения после однократной идентификации будут доступны всем банкам, так что личное присутствие для взаимодействия со всей кредитной системой больше не потребуется.
Взимать плату за допуслугу с потребителей законодатель запретил, платить за новшество будут финансовые организации, новые технологии итак должны уменьшить их расходы на содержание офисов.
Если дистанционная идентификация как инструмент приживется, вскоре возможно пересмотрят механизмы взаимодействия с гражданами и в сферах ритейла, образования и даже медицины.
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