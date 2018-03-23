Люди, причастные к разработке химоружия в СССР, продолжают рассказывать о «Новичке»

СМИ, пытаясь разобраться в случившемся в британском Солбери, где нервно-паралитическим газом были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, публикуют все больше свидетельств участников программы создания химического оружия в СССР. Ранее интервью прессе дали проживающий в США бывший сотрудник ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» (ГНИИОХТ)

Вил Мирзаянов

и работавший над программой

Журналисты разных изданий побеседовали еще с двоими участниками программы — экс-сотрудником ГНИИОХТ Владимиром Углевым , создавшим два из четырех боевых отравляющих вещества (ОВ) из семейства «Новичок», и бывшим начальником отдела по режиму этого института Николаем Володиным. Оба они хорошо осведомлены о проекте «Фолиант», в рамках которого был создан нервно-паралитический газ «Новичок». Разработка и опытное производство новых ОВ велась в институте с 1972 года.

По данным издания

"Суть (Балаково)", Владимир Углев недавно покинул город Шиханы Саратовской области , расположенный в 50 км от Балакова, и вернулся на малую родину в Кострому

Корреспондент

Sky News , встретившийся с 71-летним ученым, не указывает, где он живет, пишет лишь, что разговаривали они в маленьком городке на юге России . Углев сообщил, что работал в секретной правительственной лаборатории в Саратовской области до 1993 года. По словам ученого, позже его пытались склонить к работе на них американцы, а также приглашали на должность в правительство России , но он отказался.

Как рассказал Углев, он изобрел два из четырех веществ, которые позже были классифицированы как класс соединений «Новичок» при работе в группе, которую возглавлял сотрудник ГОСНИИОХТ Петр Кирпичев. Как утверждает Углев, некоторые люди работали в лаборатории десятки лет и ничего не добились, ему же всего за три месяца удалось создать два самых перспективных отравляющих вещества.

На вопрос, как Углев относится к утверждениям чиновников, что такой программы в СССР не существовало, он ответил так: «Тогда это означает, что я не существую». Ученый утверждает, что в течение 15 лет работал в этой области, не только над «Новичком», но и над другими проектами.

В ответ на прозвучавшие ранее заявления, что если бы в Солсбери был использован «Новичок», то Скрипали умерли бы мгновенно, Углев отметил, что все зависит от того, какое количество вещества было использовано при покушении.

Как производили, испытывали и хранили «Новичков»

В опубликованном на этой неделе интервью изданию

The Bell

Владимир Углев рассказал о своей работе с ОВ в 1990-х годах.

Ученый пояснил, что три вещества из семейства «Новичок» являются составной частью работ по программе «Фолиант», выполненных под научным руководством Петра Кирпичева. Первое вещество нового класса фосфорорганических отравляющих веществ под условным названием A-1972, было получено Кирпичевым в 1972-м году. В 1976-м году Углевым были получены два вещества: B-1976 и C-1976. Четвертое вещество, D-1980, было получено Кирпичевым в начале 1980-х годов. «Все они относятся к группе так называемых „Новичков“, но это название появилось не в НИИ», — уточнил он. Из четырех препаратов только последний, D-1980, может быть порошком, остальные три — жидкие.

Всего в научной группе, которую возглавлял Кирпичев, было получено несколько сотен модификаций веществ этого класса. «Так что с большой долей вероятности я могу говорить о том, что каких бы то ни было новых веществ, которые бы по своим токсическим свойствам превосходили указанные выше, нет», — подытожил он.

Как пояснил Углев, все ОВ производись в рамках программы «Фолиант» в качестве заменителя советского аналога американского нервно-паралитического препарата VХ, а заказчиком было Минобороны . Он уточнил, что «Новичок» был разработан в Саратовской области, в Вольском филиале ГОСНИИОХТ. По словам ученого, опытное производство располагалось в самой лаборатории, иногда на опытном производстве, но на лабораторном стенде и оборудовании.

Партии, как правило, составляли от 20 граммов до нескольких килограммов, сообщил Углев. Маленькие партии хранили у Петра Кирпичева и у него самого — в рабочей комнате в металлическом опечатываемом ящике-сейфе, большие — на спецскладе в герметичной упаковке. «Дальнейшая их судьба мне неизвестна», — подчеркнул Углев. По его данным, работа над ними продолжалась с 1972-го по 1988-й годы.

Отвечая на вопрос, можно ли перепутать «Новичок» с нервно-паралитическим газом такого же типа, если говорить об отравлении Скрипалей, ученый сказал: «С VХ его вряд ли можно спутать, а вот с зоманом и зарином — вполне, но только до того, как начнутся лабораторные исследования».

Прогноз: «Как только Скрипалей отключат от систем жизнеобеспечения, они умрут»

Как пояснил разработчик «Новичка» в интервью The Bell, исполнитель покушения мог отравить Скрипалей, не подвергая себя опасности, если вещество для перевозки было упаковано в удобную для боевого применения тару. По его версии, скорее всего, оно находилось на каком-то носителе (вата, порошок, готовые поражающие элементы). В этом случае все наружные поверхности тары должны были быть хорошо обработаны дегазирующим раствором и промыты растворителем. «Так что исполнитель теракта не нуждался в защите», — пояснил он.

Журналисты задали Углеву вопрос о его прогнозе по будущему Скрипаля и его дочери. «Если Скрипаль и его дочь получили дозу, близкую к летальной, от B-1976, C-1976, или D-1980, то, скорее всего, повторят судьбу предыдущих жертв. Антидота для этих веществ нет. С долей вероятности близкой к 100% могу сказать, что как только отца и дочь Скрипалей отключат от систем жизнеобеспечения, они умрут, хотя собственно они и сейчас-то живы условно», — сказал он.

Формула «Новичков» в России, по предположению ученого, известна нескольким десяткам человек. Сам же он никогда не раскрывал и не собирается раскрывать химических формул этих веществ, и никогда не говорил, к какому типу химических соединений они относятся.

На вопрос, почему Общество запрета химического оружия ( ОЗХО ) при ООН трижды не смогло найти доказательств производства препарата, Владимир Углев сказал: «Так ведь нельзя найти черную кошку в темной комнате. Тем более, что и кошки-то не было, так как не было никакого производства в СССР, а России потом просто было не до того». Сам факт того, что ОЗХО игнорировало их с Мирзаяновым обращение в 1993 году о наличии новых ОВ в — грубейшее нарушение Конвенции, добавил он.

Комментируя заявления своих бывших коллег по работе, Углев пояснил, что никакой роли в создании «Новичка» у Мирзаянова не было, так как в ГОСНИИОХТ он был начальником отдела противодействия иностранным разведкам. Что касается Леонида Ринка, ученый признал, что тот действительно работал в НИИ, но его группу подключили к разработке этих веществ уже на самом закате. "Но на тот момент всем было понятно, что дни военной химии в СССР уже сочтены", — добавил он.

Экс-сотрудник ГОСНИИОХТ усомнился, что Скрипалей травили «Новичком» — трупов бы были сотни

"Новая газета" , в свою очередь, пообщалась с 68-летним бывшим начальника отдела по режиму ГОСНИИОХТ Николаем Володиным. Он сам вышел на редакцию и сообщил, что Новичок" испытывался под его контролем, подтвердив его существование.

Как рассказал Володин, который ушел из института в 1991 году, «Новичок» был придуман Петром Кирпичевым в начале 1970-х. «Вокруг авторства была очень неприятная история. Директор ГНИИОХТа, Герой Социалистического Труда Иван Васильевич Мартынов фактически отобрал у Кирпичева авторство и передал своему сыну Борису. Но сам Кирпичев, который работал в нашем филиале в Саратовской области, узнал об этом не сразу. Документация института, сами понимаете, была секретной», — сказал он, признав, что, впрочем, скандал с авторством не особо изменил ситуацию, так как в СССР с вопросами авторских прав было все очень непросто.

По словам Володина, «Новичок» был уникальным веществом: если ОВ «33-й», аналог американского VX, в боевых условиях очень быстро разлагался, «Новичок» был как «маленькая атомная бомба». Испытания проходили на собаках в Нукусе на спецполигоне ГНИИОХТа в Узбекистане

Как считает Володин, применение «Новичка» в Солсбери маловероятно — «трупов бы там было вплоть до нескольких сотен, так как вещество очень сильное и распространение [у него] мощное». Он предложил дождаться результатов анализа, который проводят британские ученые. «У меня же пока сомнения — из-за скромных последствий инцидента со Скрипалем», — признался он.

По мнению бывшего сотрудника ГОСНИИОХТ, «демонстративное убийство» можно было организовать попроще, например, используя производные фентанила, при воздействии которого сначала происходит обездвиживание, затем с начинают останавливаться внутренние органы, дальше — «либо у вас начинается токсический отек легких, либо останавливается сердце». «Мощные вещества на основе фентанила также разрабатывались у нас в институте», — отметил он.