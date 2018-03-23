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Конфликты и климатические бедствия — главные факторы усугубления мирового продовольственного кризиса — ООН
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Конфликты и климатические бедствия — главные факторы усугубления мирового продовольственного кризиса — ООН 

ИА Синьхуа 1 час назад
Рим, 23 марта /Синьхуа/ — Из-за конфликтов и климатических бедствий число людей, испытывающих острый дефицит продовольствия, в прошлом году увеличилось на 15 проц., и ситуация продолжает ухудшаться. Об этом говорится в обнародованном в четверг докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН /ФАО/, Всемирной продовольственной программы ООН и Международного исследовательского института продовольственной политики.
Отмечается, что в 2017 году острый дефицит продовольствия испытывали 124 млн человек в 51 стране мира, что на 11 млн человек больше, чем в 2016 году. Самый серьезный продовольственный кризис охватил северо-восток Нигерии, Сомали, Йемен и Южный Судан, где в срочной гуманитарной помощи нуждаются 32 млн человек.
В докладе подчеркивается, что причины продовольственного кризиса становятся все более сложными, однако главные из них — конфликты и изменение климата. Вызванные конфликтами продовольственные кризисы составляют 60 проц. от общего их числа, от них страдает 74 млн человек в 18 странах. Климатические бедствия, в первую очередь засуха, являются главным фактором возникновения продовольственного кризиса в 23 странах.
Как заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли, этот отчет не только демонстрирует масштабы текущих кризисов, но также показывает нам, что, «если мы объединим политическую волю и новейшие технологии, то сможем построить более мирный и стабильный мир, где голод уйдет в прошлое». —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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