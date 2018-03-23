Конфликты и климатические бедствия — главные факторы усугубления мирового продовольственного кризиса — ООН

Рим , 23 марта / Синьхуа / — Из-за конфликтов и климатических бедствий число людей, испытывающих острый дефицит продовольствия, в прошлом году увеличилось на 15 проц., и ситуация продолжает ухудшаться. Об этом говорится в обнародованном в четверг докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН /ФАО/, Всемирной продовольственной программы ООН и Международного исследовательского института продовольственной политики.

Сомали, Йемен и Отмечается, что в 2017 году острый дефицит продовольствия испытывали 124 млн человек в 51 стране мира, что на 11 млн человек больше, чем в 2016 году. Самый серьезный продовольственный кризис охватил северо-восток Нигерии Южный Судан , где в срочной гуманитарной помощи нуждаются 32 млн человек.

В докладе подчеркивается, что причины продовольственного кризиса становятся все более сложными, однако главные из них — конфликты и изменение климата. Вызванные конфликтами продовольственные кризисы составляют 60 проц. от общего их числа, от них страдает 74 млн человек в 18 странах. Климатические бедствия, в первую очередь засуха, являются главным фактором возникновения продовольственного кризиса в 23 странах.