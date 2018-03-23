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Тюменка, пытаясь отрезать скотч, проткнула артерию
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Тюменка, пытаясь отрезать скотч, проткнула артерию 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В минувший четверг, 22 марта, врачи скорой помощи спасли двух тюменцев, истекающих кровью. В первом случае 25-летняя девушка, пытаясь разрезать скотч, промахнулась и разрезала себе руку. В результате у нее началось кровотечение. В скорую помощь обратилась тетя пострадавшей.
— Вызов поступил в 23:26. Медики прибыли через 18 минут и остановили неинтенсивное артериальное кровотечение, затем доставили пациентку в больницу, — прокомментировала Ирина Бердюгина, пресс-секретарь скорой помощи, — В данном случае до прибытия скорой была оказана первая помощь, но наложенная на место раны давящая повязка пульсирующее кровотечение полностью не остановило, а лишь замедлило. Запомните, что артериальное кровотечение останавливается жгутом или импровизированной «скруткой» из подручных средств. Основная задача — остановить кровь! Место наложения жгута — середина плеча или бедра, продолжительность — не более 15 минут, после жгут ослабляют, а при возобновлении кровотечения снова затягивают.
Второй случай произошел под утро. В скорую помощь обратился 26-летний мужчина, который сообщил, что в его бедро вошел большой кусок стекла. При каких обстоятельствах это произошло — неизвестно. Но мужчина сильно нервничал и раздражался, когда диспетчер задавала вопросы.
— Уточнение информации — подъезд, этаж, номер домофона — необходимо бригадам скорой для того, чтобы сократить время поиска пострадавшего. Номер телефона нужен в том случае, если находясь в панике, вызывающий назвал неверный адрес, — пояснила Ирина, — пояснили в скорой.
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