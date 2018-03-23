Еще две станции для зарядки электромобилей открыли в Красноярске 

В Красноярске появились ещё две станции для зарядки электромобилей: на улице Гладкова в районе Предмостной площади и на улице Шахтёров — возле заправки «Красноярскнефтепродукт», сообщает МРСК Сибири.
В прошлом году в краевом центре открыли первую станцию в районе жд-вокзала на Бограда, 144а. Зарядить электромобили можно совершенно бесплатно — для этого владельцу авто необходимо лишь обратиться в Центр обслуживания клиентов «Красноярскэнерго» и заказать магнитную чип-карту.
Как отмечают в компании, на момент открытия первой зарядной станции в городе было пять электромобилей, сейчас их уже 13. Всего на территории СФО только 4 электрозаправочных станций. Ещё одна в Кемерово, в ближайшее время собираются открывать в Барнауле, Омске, других городах. В Красноярске рассматриваем варианты по установке зарядных станций возле торговых центров, в общественных местах.