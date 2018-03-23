Сумочка с ядом. Каких ингредиентов косметики следует избегать

Лишь малая часть синтетических ингредиентов, используемых в косметике, безопасна для человека и природы. Как научиться понимать состав кремов и не сдабривать свой организм ядом, «АиФ-Красноярск» рассказала владелица первого экологического магазина в Красноярске Ирина Самышкина.

Дети нефти

Анна Наумова , корреспондент «АиФ-Красноярск»: Недавно российские учёные-биофизики доказали, что мыло и шампунь могут быть смертельно опасны для человека. Виной всему триклозан — антибиотик, входящий в их состав и запускающий программу самоуничтожения клеток в организме млекопитающих. Как же теперь быть, вообще не мыть руки?

Ирина Самышкина: Я не сторонник пугать людей, стараюсь подходить ко всему с холодной головой. Вряд ли использование мыла приведёт к неминуемой смерти, но многих ингредиентов в косметике и бытовой химии действительно лучше избегать. Особенно это касается женщин: по данным американских учёных, в женский организм попадает около 2,5 кг косметики в год.

Обратите пристальное внимание на составы содержимого бутылочек с вашей полочки — некоторые из вредных веществ можно определить даже беглым взглядом. К примеру, избегать советуют SLS и SLES — агрессивных сульфатов натрия, которые обычно используют во всех пенящихся средствах: от геля для чистки унитаза до детской зубной пасты. Эти производные нефтехимии нарушают кожный покров, вызывают раздражение. Более того, ещё и загрязняют окружающую среду, особенно SLES. В кремах и чистящих средствах может присутствовать PEG — полиэтиленгликоль. Сам по себе он не является канцерогеном и не токсичен, но со временем истончает кожу, повышает её проницаемость.

В дальнейшем любой контакт с аллергеном может вызвать реакцию. Без труда вы сможете обнаружить в составе и EDTA (этилендиаминтетрауксусная кислота). Она применяется для усиления действия других компонентов. Её токсичность не доказана, но использование давно ставится под вопрос европейскими специалистами. На данный момент установлено, что эта кислота также делает кожу тонкой и чувствительной.

Ещё один нежелательный компонент — силикон, который можно распознать по окончаниям -cone и -xane, например, dimethicone. Он просто покрывает кожу плёнкой, на какое-то время сделав её бархатистой, гладкой, приятной на ощупь. Но когда вы смоете крем с силиконом, эффект уйдёт вместе с водой. Да и в природе все вышеперечисленные ингредиенты не разлагаются. Тот же микропластик (окончания -polymer, PP, PE, PET, nylon — 6 и 9), который часто используется в скрабах, декоративной и другой косметике, не задерживает ни один фильтр. Он попадает в океан, его съедает рыба, а затем этот мельчайший полимер вновь оказывается у нас — только уже на столе.

Не упускайте из виду и консерванты. Особо критичные могут обладать гормоноподобным, канцерогенным и токсичным действием. Однако есть и натуральные варианты, которые, к примеру, делают из брусники. Сама по себе эта ягода может неделю стоять на столе и не портиться, она от природы имеет в себе консервант. Безопасен и сорбат калия, его используют и в еде. Аллергикам и детям советуют избегать синтетических отдушек и красителей.

Когда мало пены

— На Западе натуральная косметика уже давно и уверенно занимает своё место на полочках магазинов. Насколько наши производители преуспели в этом?

— Многие действительно выбирают европейские средства. Что поделать — некоторым фирмам уже более 100 лет. У них за спиной богатый опыт и действительно работающие и качественные составы. У нас производство в начальной, но уже уверенной стадии развития, марок немного, но они достойные. Ещё три года назад выбор продуктов в этой сфере был невелик. Сегодня рынок растёт, и конкуренция, в том числе и европейская, заставляет делать более интересные и эффективные продукты. К тому же российская косметика дешевле. Не по всем, но по многим позициям она не уступает по качеству импортной. За 500 рублей вполне можно купить крем, который будет работать изнутри и делать вашу кожу здоровее. Вообще, главное отличие натуральной косметики — исключение всех известных опасных для человека и природы ингредиентов. Запах у таких средств непривычный, так как люди успели полюбить синтетические ароматы, а упаковка — неяркая, часто стеклянная или алюминиевая.

Из-за отсутствия химических загустителей и растворителей жидкая эмульсия может разделяться на слои. Поэтому перед употреблением флакончик следует сильно встряхнуть. Мало пены, так как нет агрессивных пенообразующих веществ. Поначалу это может вызывать недоумение, но отсутствие пены ничуть не умаляет моющих и ухаживающих свойств. Храниться такая продукция может долго. Важно, как и в каких условиях изготавливается товар. У западных марок огромные заводы со своими полями и специальными лабораториями. В условиях чистейшего производства в продукт попадает минимальное количество микробов. Срок годности продлевается за счёт упаковки из тёмного стекла, закрытых алюминиевых туб. Всё это позволяет храниться средствам до нескольких лет.

С тряпичной авоськой

— С одной стороны, тот же пластик помогает экономить огромное количество ресурсов, начиная от древесины и заканчивая пушниной. Но в то же время он может быть токсичным, сложно перерабатывается. Что в таком случае выбираете вы: деревянный стол или пластмассовый?

— Производство пластмассы каждый год увеличивается на 9%. Перерабатывается она не во всём мире, где-то сжигается, выбрасывая яд в атмосферу, где-то закапывается в землю, где-то лежит на открытых полигонах. Вопрос выбора всегда стоит за каждым в отдельности. К примеру, само производство пластикового пакета экологичнее, нежели бумажного — выбрасывается меньше углекислого газа в атмосферу. Но с другой стороны, бумажный можно сдать в переработку, растопить им печь, или он просто сгниёт в земле. А пластмассовый станет, как перекати-поле, скитаться по планете. Пластик даже не везде принимают в переработку. А по статистике, это самый продаваемый товар в Красноярском крае в новогодние праздники. Лично я за тряпичную авоську. У меня всегда с собой льняная красивая сумка, без стеснения беру её с собой в магазин. Долговечно и удобно. Появились специальные многоразовые сетки, в которых можно взвешивать овощи и фрукты, избегая одноразовых пакетов. Внести свой вклад в поддержку идеи переработки отходов можно хотя бы использованием меньшего количества тех же пакетов. Более того, открылось много пунктов приёма пластика в Красноярске, поставили специальные сетки для сбора ПЭТ-бутылок во дворах. Сдавать туда, к слову, нужно мытые пластиковые бутылки, без крышки, лучше смятые, чтобы вошло больше.

— Многие аналитики отмечают бурный рост продаж в интернет-пространстве. По прогнозам, уже через 5 лет они будут сопоставимы с розницей. Как считаете, уйдёт ли российский бизнес в виртуальность?

— Мы пошли от обратного. 7 лет магазин существовал только в интернет-пространстве, и только год назад мы перешли в офлайн. Нужно отметить, что даже многие постоянные клиенты стали приходить к нам в магазин, так как хочется потрогать товар, услышать аромат. В интернет-варианте это недоступно. Но у онлайн-продаж есть огромный плюс — это доставка, которая экономит время и деньги, а также бережёт экологию. Сейчас соотношение сайта и офлайн-магазина 50 на 50. У нас бизнес появился 3,5 года назад, и многое было по-другому. Сейчас я ощущаю бурное развитие как качества предоставляемых услуг в Интернете, так и популяризации экотоваров.