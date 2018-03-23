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В Зауралье «ЭнергоУчет» снимает пломбы с электросчетчиков вопреки закону
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В Зауралье «ЭнергоУчет» снимает пломбы с электросчетчиков вопреки закону 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Для потребителей это оборачивается доначислением платы.
Недавно в Курганской области начало работать ООО «Энерго Учет». Его сотрудники убеждают жителей региона в необходимости переноса имеющегося прибора учета электроэнергии на фасад дома. При положительном решении владельцев представители организации самовольно снимают пломбы, установленные энергетиками, что незаконно.
Согласно действующему законодательству, снять пломбу с прибора учета могут только специалисты энергокомпании, с которой у потребителей заключен договор энергоснабжения, то есть для клиентов АО «ЭК „Восток“ — это АО „ЭК „Восток“. Самовольный, несанкционированный демонтаж прибора оборачивается для потребителей доначислением платы за безучетное потребление электроэнергии.
Как сообщили „Уралинформбюро“ в пресс-службе ЭК „Восток“, при проведении ремонтных и иных работ, связанных с монтажом/демонтажем приборов учета электроэнергии, рекомендуется обращаться только к специалистам энергокомпании, с которой заключен договор энергоснабжения. Без их присутствия снимать пломбы с прибора учета незаконно.
По всем вопросам, связанным с ремонтными и иными работами по монтажу/демонтажу приборов учета, следует обращатся в ближайший офис „Энергосбыта“ — филиала АО „ЭК „Восток“.
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