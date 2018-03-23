Более трети мест забронировано в бесплатных поездах ЧМ-2018

График движения дополнительных поездов проработан на период проведения Чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба ГЖД.

Для бесплатной перевозки болельщиков назначено 728 рейсов дополнительных поездов по 30 маршрутам.

Планируется задействовать новый подвижной состав. До Нижнего Новгорода бесплатно болельщиков будут возить поезда «Ласточка» и «Стриж».

Согласно информации, более 160 тысяч билетов уже забронировано, что превышает 36% от общего числа мест в поездах.

Напомним, бронирование мест в дополнительных поездах осуществляется болельщиками на интернет-ресурсе АНО «Транспортная дирекция-2018». Для получения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика.